Ballando con le Stelle, la battuta toglie ogni dubbio: il concorrente svela il romantico retroscena

L’ultima edizione del programma televisivo Ballando con le stelle sta facendo molto discutere. Ecco cosa è successo negli ultimi appuntamenti.

La diciottesima edizione di Ballando con le Stelleproseguirà fino alla finale prevista sabato 23 dicembre, con la conduzione di Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli e la sua Big Band. Il cast di questa edizione del fortunato programma di Rai 1, vede ancora in gara i protagonisti vip Teo Mammuccari, Wanda Nara, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Sara Croce, Paola Perego e Lorenzo Tano.

Sono diverse le prove che le coppie in gara affrontano ogni sabato sera, tra balli caraibici, standard, latino-americani e danze a sorpresa utili per la valutazione del loro grado di preparazione. I ballerini si sottopongono alla valutazione attenta della giuria di esperti composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che si contrappone a quella popolare con Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Tutti i momenti musicali di ogni puntata sono affidati alla Big Band che accompagna, dal vivo, l’esibizione dei partecipanti al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara. Come da molte edizioni, è il pubblico da casa a poter esprimere il giudizio finale sulle eliminazioni dei protagonisti in gara, attraverso il voto tramite i profili ufficiali di Ballando con le stelle sui social media. A bordo campo anche Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta.

Il dietro le quinte di Ballando con le stelle

Teo Mammuccari è uno dei concorrenti preferiti dal pubblico della diciottesima edizione di Ballando con le stelle. La sua innata ironia e le ripetute discussioni con alcuni membri della giuria tecnica lo rendono un elemento del cast particolarmente centrale nelle dinamiche interne della trasmissione. Molto attivo sui social media, il conduttore sta deliziando i fan con una serie di foto e video dal backstage dello show.

Il concorrente ha recentemente pubblicato sul suo profilo Tik Tok, un video che ritrae Simona Ventura, Wanda Nara, Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, in un momento di pausa dalle prove. Mammuccari si rivolge scherzosamente al duo Ventura-Nara, sottolineandone la superiorità sulla pista da ballo e accusandole di definirsi già vincitrici del programma.



Alla conversazione si aggiunge anche Lorenzo Tano che dichiara: “Noi non balliamo, facciamo altro”, riferendosi alla sua insegnante Lucrezia Lando, con cui il giovane ha una relazione sentimentale da poco ufficializzata pubblicamente.