Stefano De Martino e Belen Rodriguez: un patrimonio da dividere, ma chi guadagna di più? Non è come pensi

Ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: questa volta sembra proprio ufficiale. Ecco a quanto ammonta il loro patrimonio, che sarà da dividere.

Dopo essersi conosciuti nel 2012 dietro le quinte di Amici, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono sposati nel 2013 e nello stesso anno sono diventati genitori di Santiago, il loro primo e ad oggi unico figlio. Da quel momento in poi, però, la loro storia d’amore è stata caratterizzata da grandi alti e bassi, quindi da separazioni e avvicinamenti continui, fino a quella più recente raccontata dalla stessa showgirl a Domenica In.

Dopo la nascita della secondogenita di Belen Rodriguez, Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese, la conduttrice si è riavvicinata al suo ex marito Stefano De Martino. Sebbene tutto sembrasse andare ottimamente, a metà di quest’anno i due si sono lasciati e a parlarne è stata proprio la diretta interessata.

A Domenica In, infatti, ha rivelato di aver scoperto ben 12 tradimenti da parte di Stefano De Martino e di aver vissuto un periodo di forte disagio psico-fisico, che le è costato anche un ricovero in clinica. Oggi che la separazione sembra ufficiale, ecco qual è il patrimonio che dovranno dividersi.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: quali sono i loro guadagni

Secondo alcune indiscrezioni, Stefano De Martino per ogni puntata che conduce in Rai potrebbe ricevere anche 10 mila euro, considerando che ad Amici come ballerino professionista ne prendeva circa 7 e, per una serata in discoteca, ne chiede 15 mila. Se questi soldi sembrano già tanti, non sono niente paragonati alle cifre stellari di Belen Rodriguez, che pare guadagni anche fino a 2 milioni di euro all’anno. Per una serata in discoteca, infatti, la showgirl argentina si fa pagare anche 30 mila euro: il doppio rispetto a Stefano!

Da parte di Stefano De Martino, però, è ufficiale l’acquisto di una bellissima casa a Posillipo, che gli è costata circa 2 milioni di euro. Recente anche l’acquisto di un tram storico di Napoli, ad un prezzo di almeno 3.780 euro nel corso di un’asta, con quella cifra di partenza. Insomma, i due conduttori avranno molto da discutere in merito alla divisione del patrimonio, soprattutto in riferimento a quello comune come eventuali case cointestate: a perderci, però, in qualche modo saranno entrambi.