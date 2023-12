Sono più felici le persone single o quelle sposate? Gli esperti hanno la risposta

Sono più felici le persone single o quelle sposate ? Vediamo cosa dicono gli esperti: la risposta è ardua e non facilmente intuibile.

Per molte persone il matrimonio è il raggiungimento della felicità assoluta, o almeno così si crede nella fase di progettazione. Ma sarà questa la verità? Si è più felici da single o da sposati? Ecco cosa dicono gli esperti.

La felicità, questa utopia, che tutti nella vita inseguiamo ininterrottamente, ma che forse quando arriva siamo poco disposti a cogliere. Si sono chiesti a cosa sia correlata anche gli scienziati che hanno cercato di capire se siano più felici le persone sposate o quelle single. A voi cosa viene da pensare intuitivamente? La risposta di sicuro non è scontata.

Sono più felici i single o le persone sposate? Ecco cosa dice la scienza

Una vita a sognare il matrimonio, il giorno in cui sposiamo l’amore della nostra vita e mettiamo su la nostra famiglia, proprio come gli altri. Ma è questa la felicità? Vediamo cosa dicono gli esperti che hanno esaminato 814 studi precedenti che riguardano la vita delle persone sia single che sposate. Quello che è emerso è che le esperienze negative e dolorose sono maggiori in coloro che sono convolati a nozze.

Ansia e frustrazione sono più diffuse nelle persone spostate in quanto i problemi del singolo creano poi i litigi di coppia, pertanto da un’insoddisfazione individuale si passa ad una crisi che interessa entrambi i due partner. Questo logicamente non può invece avvenire a una persona single.

È per tale motivo che questi ultimi sono più felici delle persone sposate. Sono più autonomi e in grado di contare solo su loro stessi senza fare i conti con le aspettative degli altri. Nel loro percorso di crescita personale risultano essere più determinati. La dottoressa Bella DePaulo, a capo dello studio dell’Università della California di Santa Barbara, ha spiegato che celibi e nubili sono “psicologicamente e fisicamente più sani”.

E qual è quindi il segreto della felicità? Ovviamente ci si concentra di più su se stessi e si hanno delle reti sociali più solide e assidue con amici e parenti. Addirittura secondo l’indagine le persone divorziate sono più felici di quelle sposate. Ovviamente non tutti hanno lo stesso progetto di vita, infatti ciò che conta è come ci sentiamo e se veramente siamo nel posto giusto e con i compagni giusti. A questo punto ci viene da pensare: qual è la vera ricetta della serenità?