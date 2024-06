Le azioni Powersoft si muovono assecondando una fase laterale che va ormai avanti da molte settimane. Cosa potrebbe accadere dopo lo stacco di un dividendo dal rendimento superiore al 5%? Da notare che secondo l’analisi dei multipli di mercato, le azioni Powersoft risultano moderatamente sopravvalutate.

I punti di forza e di debolezza delle azioni Powersoft

La società presenta un rapporto EBITDA/Vendite relativamente alto, che si traduce in alti margini prima di deprezzamenti, ammortamenti e tasse, supportando così la redditività aziendale. La situazione finanziaria dell’azienda è solida, considerando la posizione di cassa netta e i margini. Questo rende l’azienda di grande interesse per gli investitori alla ricerca di titoli con alti dividendi. Ad esempio, il 24 giugno il titolo Powersoft ha staccato un dividendo dal rendimento superiore al 5%.

Negli ultimi dodici mesi, le previsioni di vendita sono state frequentemente riviste al rialzo e anche le previsioni degli utili per azione (EPS) per il prossimo anno fiscale sono state gradualmente migliorate dagli analisti. Gli analisti hanno un’opinione positiva su questo titolo, raccomandando di sovrappesare o acquistare le azioni. Negli ultimi quattro mesi, il target price medio degli analisti è stato rivisto significativamente al rialzo. Inoltre, il gruppo solitamente rilascia risultati molto positivi con alti tassi di sorpresa. Tuttavia, l’azienda sembra essere molto valutata, considerando la dimensione del suo bilancio.

Le settimane che hanno preceduto quella dello stacco del dividendo sono state incerte, cosa potrebbe riservare il futuro al titolo Powersoft? Le indicazioni dell’analisi grafica

Tra il dicembre 2018 e il febbraio del 2024 le azioni Powersoft sono passate da area 3,4 € a 16 €, quadruplicando il loro valore. Da alcuni mesi, però, si stanno muovendo in un trading range molto ristretto individuato dai livelli 14,9 € e 16,4 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura settimanale potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, lo scenario più probabile al rialzo è quello indicato in figura.

