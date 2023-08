Auto Fiat: convengono davvero? Tutti sconvolti dai test affidabilità e problemi dopo 2-3 anni

Ecco come si sono svolti i test di affidabilità e livello qualitativo delle Fiat e che risultati sono emersi

Guidare può essere un’esperienza fantastica per un’automobilista, soprattutto se il veicolo che stai guidando è sicuro e confortevole. Sono dettagli che fanno la differenza, e anche in modo notevole.

Tra le prime cose che si guardano quando si opta per l’acquisto di un’auto, non a caso, vi sono proprio tutti i comfort ma soprattutto le prestazioni, la sicurezza, la qualità, e si analizzano eventuali problematiche, informandosi.

Di solito, infatti, gli esperti raccomandano di provare un veicolo prima di procedere con il suo acquisto. Le cose da valutare non sono di certo poche, perché bisogna comprendere come si sta al volante, se il motore vi soddisfa, e molto altro.

È dunque opportuno eseguire quello che chiamo test drive. Quando l’auto giunge in concessionaria, dopo che avete firmato il contratto, ricordate sempre di controllare che tutto sia realmente come descritto, dagli interni agli esterni, motore, colore, optional, allestimenti.

Altrimenti, se vi sono danni, potrete chiedere che il concessionario faccia aggiustare l’auto a sue spese.

Auto Fiat: convengono veramente?

Le auto Fiat sono ritenute di un certo livello e sono un punto fermo nel panorama automobilistico.

Una delle auto più acquistate e anche quotate del gruppo Fiat, è la Fiat Panda. Fiat si innova, si aggiorna di continuo e questo consente alle sue auto di restare sempre competitive e valide.

Recentemente, la Fiat Panda è stata sottoposta al test Euro Ncap. In sostanza, questo programma europeo, andava ad indagare sulla sicurezza della nuova generazione delle suddette auto. La valutazione è stata ottima, 4 stelle su 5.

In linea generale, il test ne ha confermato la solidità, ma ha anche fatto emergere il bisogno di controlli di routine, per mantenerla al meglio. Se si guarda il forum ufficiale Fiat, qualche utente esprime critiche su guasti ai finestrini anteriori, problemi con l’aria condizionata che deve essere ricaricata spesso, oppure difetti nella sospensione posteriore.

Fiat 500 è una delle auto più desiderate e acquistate, con motori di una certa potenza, ottimi consumi, velocità, e molto altro. Tuttavia, qualcuno lamenterebbe problemi che hanno a che fare con l’affidabilità.

Tra i difetti più segnalati dagli utenti c’è quello che interessa il cambio automatico dualogic. È un tipo di cambio che mixa caratteristiche del cambio automatico e quelle del manuale, servendosi di un meccanismo di controllo elettronico.

Lo scopo è quello di prestazioni migliori, anche per ciò che concerne il carburante. Purtroppo, nei casi più seri, hanno dovuto sostituirlo. Tra le mancanze segnalate, anche l’assenza di airbag anteriori, airbag per ginocchia, limitatori di carico delle cinture, sistema di fissaggio integrato per seggiolini dei bimbi.