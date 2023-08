Letizia di Spagna irriconoscibile: cosa ha fatto al volto

Ogni nuova apparizione della regina di Spagna Letizia porta commenti su cosa indossa, e ora anche sua figlia Leonor attira l’attenzione per i suoi vestiti.

Ma a quanto pare la moglie del re Filippo VI ha fatto qualcosa allo sguardo, alle guance e le labbra.

Letizia di Spagna si è regalata un nuovo volto. Alla regina è stata fatta un’iniezione di Botox per far bella figura? Che si tratti di un sorriso forzato, del raffreddore o di un intervento di chirurgia plastica, l’aspetto di un viso leggermente gonfio è evidente.

Letizia di Spagna irriconoscibile: cosa ha fatto alla faccia?

La foto è stata scattata alle porte della riunione della fondazione BBVA dove quest’anno ha preso parte da sola al suo primo evento ufficiale. Era vestita di nero rigoroso, che alcuni hanno interpretato come un occhiolino ai Golden Globes e alla presa di posizione che molti attori hanno preso contro le aggressioni e le molestie sessuali a Hollywood. Quello che è certo è che l’abbigliamento della regina non ha fatto molto discutere perché le sue guance le hanno letteralmente rubato la scena.

Alcuni media si sono rivolti ai chirurghi plastici per commentare il nuovo look della regina, i quali confermano che potrebbe essere il risultato di iniezioni di botox e acido ialuronico praticate sul viso contro le rughe.

Ciò avrebbe provocato un effetto tipico di questi casi: tirare verso l’alto la parte esterna delle sopracciglia. L’imbottitura facciale fa sì, inoltre, che le guance, la mascella e il mento diventino più marcati. Quando entrò per la prima volta nelle case degli spagnoli come giornalista, il suo volto, con cui conquistò il cuore dell’allora principe Felipe, era molto più naturale.

L’anno 2008 è stata l’unica volta in cui il palazzo della Zarzuela ha confermato che la regina si era sottoposta a qualcosa di simile: una rinoplastica per “problemi respiratori”. In parole povere: ha un nuovo naso.

Gli eufemismi sono all’ordine del giorno nelle dichiarazioni della famiglia reale, dalla “cessazione temporanea della convivenza” di Elena e Marichalar, che significa che stavano divorziando, all’amico speciale” di re Juan Carlos, che significa amante. Al nostro dizionario Zarzuela-inglese ora dovremo aggiungere “viso gonfio per il freddo” per “Iniezione di Botox “.

Ultima apparizione

Di recente la Regina è apparsa in pubblico mostrando un viso diverso dal solito. Mentre partecipava a una riunione presso la sede del Comitato spagnolo dell’UNICEF, la 49enne reale ha copiato un look indossato da sua figlia, la principessa Leonor.

La regina Letizia non è estranea alla moda a prezzi accessibili, avendo indossato capi di Mango e Zara in molteplici occasioni in passato.