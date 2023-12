Assegno divorzile e di mantenimento: nessuno conosce la differenza e poi sono guai

Quali sono le differenze tra l’assegno divorzile e quello di mantenimento? È bene conoscerle per non cadere in errore.

L’assegno divorzile e quello di mantenimento sono concetti che, pur avendo funzioni diverse, vengono spesso confusi. Esploreremo le differenze tra i due, fornendo una panoramica chiara e comprensibile, utile sia per i professionisti del settore che per i diretti interessati.

È bene sapere nel dettaglio di cosa si tratta e in cosa differiscono questi due tipi di assegno, in caso di eventuali problematiche.

Assegno divorzile e di mantenimento, le differenze da conoscere

In primo luogo, approfondiamo cos’è l’assegno divorzile. Si tratta di una somma periodica versata da un coniuge all’altro in seguito al divorzio, nel caso in cui quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per motivi oggettivi. Il calcolo della cifra tiene conto di diversi fattori, tra cui il reddito dei due coniugi, le ragioni della separazione e la durata del matrimonio. Importante è la sentenza di divorzio, emessa in tribunale, che stabilisce l’importo dell’assegno.

I criteri per stabilire l’assegno divorzile si sono evoluti nel tempo. In origine, si basavano sul mantenimento dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. La giurisprudenza recente, però, si è orientata verso un approccio più equilibrato, che considera la capacità di autosufficienza economica e il contributo personale e professionale di ogni coniuge al patrimonio familiare. Esiste anche la possibilità di un assegno divorzile una tantum, una soluzione alternativa che prevede il pagamento di un importo forfettario.

Questa opzione è concordata tra i coniugi al momento del divorzio e mira a riequilibrare le condizioni economiche in modo definitivo. La riforma Morani, approvata nel 2019, ha introdotto significative modifiche nell’ambito dell’assegno divorzile, ridefinendo i criteri di assegnazione e introducendo l’idea di un assegno a tempo, limitato a un periodo in cui l’ex coniuge ha una capacità reddituale ridotta.

L’assegno di mantenimento è diverso da quello divorzile e viene riconosciuto per il sostentamento dei figli. Mentre il primo si focalizza sulle esigenze economiche dell’ex coniuge, quello di mantenimento si concentra sulle necessità della prole, considerando fattori come le esigenze di vita dei minori, il suo tenore durante la convivenza e le risorse dei genitori. Nonostante le differenze, c’è una tendenza a confondere questi due tipi di assegno.

Tale confusione può portare a incomprensioni e problemi legali, specialmente in termini di aspettative e diritti delle persone coinvolte. Data la difficoltà e l’evoluzione della giurisprudenza in questa materia, è fondamentale consultare un avvocato specializzato per osservare correttamente le questioni relative alle due tipologie di assegno. Un supporto professionale può aiutare a comprendere i propri diritti e responsabilità, oltre a guidare attraverso il processo legale.

È essenziale distinguere tra assegno divorzile e di mantenimento. Mentre il primo è orientato verso l’ex coniuge, il secondo si concentra sui figli. Entrambi giocano ruoli fondamentali nella tutela dei diritti economici dei soggetti coinvolti in un divorzio e, per questo, richiedono una comprensione chiara e accurata. Con una corretta informazione e consulenza legale, è possibile risolvere queste vicende e garantire che i diritti di tutti siano rispettati.