Stefania Orlando, chi è il nuovo fidanzato? Età, figli, carriera e il ruolo (importantissimo) che ricopre

Impazzano le voci di gossip riguardanti il nuovo fidanzato di Stefania Orlado. Spuntano i dettagli sulla sua biografia ed il ruolo che ricopre.

Torna a ripopolare le pagine di cronaca rosa Stefania Orlando, che negli ultimi giorni è stata paparazzata più volte in compagnia del suo nuovo fidanzato. Spunta non solo il nome, ma anche l’età, quanti figli ha, la carriera e l’importantissimo ruolo che ricopre: tutti i dettagli sulla vita dell’uomo.

Stefania Orlando è una delle conduttrici televisive più note ed ex partecipante al Grande Fratello Vip. Di recente la showgirl è tornata a far parlare di sé per la sua nuova relazione amorosa. Le anticipazioni del settimanale Chi avevano suscitato curiosità sulla vita sentimentale dell’ex gieffina, annunciando che stava vivendo una storia d’amore con un imprenditore romano da circa un mese. Adesso però il settimanale ha deciso di superarsi rivelando i particolari sulla relazione.

Tra questi troviamo anche l’identità del misterioso compagno, che a quanto pare si chiama Marco Zechini. L’uomo è un imprenditore di 49 anni che ha una lunga carriera all’interno del settore finanziario. Infatti è consulente e professore di Diritto del Mercato Finanziario presso l’Università La Sapienza di Roma. Ma le curiosità di certo non sono finite qui, visto che Zechini ha alle spalle un matrimonio, dal quale sono nati la bellezza di tre figli.

Stefania Orlando, chi è Marco Zechini: scoppia l’amore con la conduttrice

Il settimanale Chi, nel tracciare l’identikit dell’imprenditore romano, ha anche deciso di pubblicare le prime foto della coppia, immortalata mentre stava uscendo da un edificio, dirigendosi verso un auto parcheggiata vicino alla loro residenza. Entrambi sono stati ritratti con degli abiti eleganti. Stefania Orlando ha optato per un abito total black e l’imprenditore ha scelto un classico completo giacca e cravatta.

Questa sembrerebbe essere la prima relazione pubblica di Stefania Orlando dopo la sua separazione dall’ex marito Simone Gianlorenzi avvenuta nel settembre 2022. I due infatti hanno deciso di lasciarsi dopo 15 anni e, in seguito alla rottura, Stefania aveva dichiarato di essere serena anche da single. In questo periodo senza un compagno al proprio fianco, la conduttrice ha deciso di concentrarsi sulla sua vita e le sue amicizie.

Tuttavia sembra proprio che abbia subito ritrovato l’amore e di conseguenza la felicità al fianco di Marco Zechini. Questa relazione potrebbe anche essere un punto di svolta nella vita sentimentale della Orlando, che in precedenza aveva ribadito più volte di non essere alla ricerca di un nuovo fidanzato. Adesso la coppia pare pronta a vivere il proprio amore alla luce del giorno, evitando quindi di nascondersi dietro i paparazzi.