Andare a dormire nudi fa bene o è un rischio per la salute? La risposta vi sbalordirà

Pigiama sì o no, a questo dilemma ci sarebbe una risposta scientifica davvero sorprendente. Ecco cosa fare prima di andare a letto per stare meglio

Ognuno di noi ha una propria routine prima di andare a letto. C’è chi preferisce, prima di coricarsi, fare la doccia, chi leggere un buon libro, chi guardare un film, bere una tisana, rilassarsi chiamando un amico, eccetera. In quanto al come andare a letto, se vestiti o meno, non è scontato che tutti indossino anzitutto la stessa cosa e soprattutto che mettano effettivamente qualcosa.

C’è chi utilizza pigiami, senza curarsi del tessuto, facendo magari affidamento solo sull’estetica. Chi, invece, ricerca i tessuti più freschi, morbidi, i capi più comodi che permettano maggiore movimento. Chi predilige la biancheria intima e infine coloro i quali non indossano nulla sotto le coperte. La scienza darebbe ragione proprio a questi ultimi.

Ecco i benefici di dormire senza nulla indosso

Senza pigiama può fare davvero la differenza. Proprio sul Journal of Physiological Anthropology è stato pubblicato uno studio che mette in evidenza i molteplici benefici del dormire nudi di notte. Innanzitutto, questo permetterebbe il normale raffreddamento del corpo e aiutando la termoregolazione. Si andrebbe a rafforzare il sistema immunitario, a ridurre lo stress.

Dormire nudi aiuta a dormire bene e più a lungo, senza interruzione. Ciò permette, appunto, al sistema immunitario di agire meglio nella sa funzione di difesa da agenti patogeni. L’ormone dello stress, così facendo, non si attiva e i benefici sono anche della pelle che appare più luminosa e distesa e quindi meno contratta.

Per le donne, si andrebbe a preservare la salute vaginale, andando a prevenire candidosi e altre infezioni. Per gli uomini dormire sena indossare nulla può migliorare la fertilità, anche andare ad indossare biancheria intima non stretta può favorire una conta maggiore di spermatozoi nel liquido seminale.

Infine, quando si dorme nudi, quindi senza pigiama e biancheria intima, e si condivide il letto con il proprio partner, questo fattore può aiutare ad aumentare l’autostima e favorire migliore e maggiore intimità di coppia. Sì, perché favorirebbe una maggiore sintonia, il poter sentire non solo il respiro e la presenza di un’altra persona che dorme affianco, ma il calore del corpo, le pulsazioni, la pelle. Sembrerebbe si sia maggiormente attratti nel ricercare contatto fisico, nel cercare l’altro, quando si dorme in coppia nudi.