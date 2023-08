Algida o Sammontana: quale gelato è più dietetico?

Quali sono i gelati più dietetici? Ecco una lista di gelati più indicati e quali bisogna evitare se si sta seguendo una dieta ipocalorica.

E’ difficile in estate non cedere alla tentazione di un buon gelato. Artigianali o industriali poco importa, questo è l’alimento più consumato dagli italiani, che devono anche fare i conti con le calorie e l’aumento di peso. Bisogna ammettere che ben pochi gelati sono dietetici, soprattutto quelli confezionati. Gli zuccheri, infatti, sono addirittura superiori a quelli artigianali, ma ogni tanto concedersi un buon cornetto non è un male.

Sono diverse le aziende italiane e multinazionali che producono gelato e negli scaffali dei nostri supermercati, come nei bar c’è ampia scelta. I brand di gelaterie industriali più conosciuti sono la Sammontana e la Algida, anche se diverse aziende che originariamente non producevano gelati si sono messe anche loro a proporre golosità. Anche la tipologia di gelato della stessa marca è meno calorico di un altro, vediamo cosa dice una recente indagine.

Quali gelati fanno ingrassare di meno? La risposta che ti sorprende

Tutti sanno che il gelato più dietetico è il ghiacciolo, che anche se contiene zucchero è meno calorico. Questa è la soluzione per chi si vuole rinfrescare, ma chi ha fame sceglierà ovviamente altri tipi di gelati. Per chi vuole optare per una scelta dietetica si orienterà verso gelati alla frutta, che sono meno calorici e meno zuccherati di quelli al cioccolato, alla panna e biscotti. Questi, infatti, hanno meno di 200 calorie, mentre i ghiaccioli solo 50.

Sorprendentemente il Cucciolone è il gelato che fa ingrassare meno, poiché è al Biscotto e contiene meno zuccheri. Questo gelato ha solo 19 grammi di zucchero su 100 grammi. Poi c’è quello della Valsoia, che non contenendo latte ha meno zuccheri e solo 211 calorie. I peggiori, perché troppo calorici e zuccherati, sono quelli dalla Mars, ovvero il Twix, Bounty e M&Ms. Questi gelati contengono tantissime calorie.

Gli esperti suggeriscono che mangiare il gelato tutti i giorni non è una scelta salutare, a causa della presenza di numerosi grassi saturi. Questa abitudine è nemica del colesterolo, il cui aumento è associato allo sviluppo di malattie cardiovascolari. Anche l’obesità e il diabete sono malattie associate al consumo eccessivo di gelato e altri dolci, i quali devono essere limitati a una volta alla settimana. In conclusione, non esistono gelati dietetici anche se esistono sicuramente gelati che fanno ingrassare di meno. I gelati industriali sono la scelta sbagliata se si vuole seguire una dieta ipocalorica.