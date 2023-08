Amore per sempre: come cercare di scegliere davvero la persona giusta | Difficile ma non impossibile

Un partner per tutta la vita sembra un’impresa ardua da raggiungere. Ma in realtà alcuni aspetti che ci possono far capire che può durare per sempre sono semplici da individuare

Per alcuni è una leggenda irreale, per altri il sogno di una vita, per qualcuno un obbiettivo già raggiunto (almeno questa è la speranza!) Comunque la si metta avere una relazione è naturale, tanto quanto le complicazioni che porta. Trovare l’amore quello puro, saperlo provare ed essere ricambiati non è roba semplice.

Una vera e propria montagna da scalare contro i pregiudizi e i difetti di chi ci sta di fronte. Una persona che si ama dovrebbe avere delle caratteristiche in grado di provocare nell’alto sentimenti come sicurezza, lealtà, stima e rispetto. Ma non è sempre così.

Stare insieme ad una persona in particolare spinge sia l’uno che l’altro ad abbassare le difese e ad aprirsi per mostrarsi senza sovrastrutture. Questo perché ci si dovrebbe sentire sempre al sicuro nell’esprimersi, senza per questo avere paura che l’altro possa tradire in un qualche modo le nostre aspettative.

Alcuni segnali che indicano che la tua metà sia la persona giusta

Passioni. Quando si condividono delle passioni o comunque si hanno degli hobby, vuol dire che ognuno dei due può sentirsi libero di portare avanti una propria passione, senza rischiare di essere messo in difficoltà dall’altro. Spesso, quando ci si ritrova al cospetto di persone senza una personalità e senza passatempi, passioni, si rischia di essere inglobati nel vortice oscuro in cui nulla ha un senso. Si possono avere anche interessi diversi da mettere in campo negli stessi attimi di vita. Anche questa è condivisione.

Tolleranza. Quando tra i due partner vi è tolleranza circa modi differenti di fare, idee e altro, vuol dire che l’interesse è talmente forte da essere incuriositi anche da ciò che è diverso dalle nostre aspettative. Si tratta di essere, quindi, predisposti nell’investire tempo e risorse nel rapporto, senza aver paura della diversità espressa dall’altro.

Non chiusura. Quando al proprio partner si può dire tutto, vuol dire che si è dinnanzi una persona intelligente e aperta. Se, al contrario, vi è una vera e propria difficoltà emotiva nell’esprimere pensieri e perplessità, potrebbe essere indice di qualcosa che non va nell’altro. Non un qualcosa di grave, ma di impedimento nell’esternazione delle proprie idee e pensieri. Il dialogo tra due persone deve essere totalizzante, senza tabù o altro genere di impedimento.

Valorizzare. Quando l’altro non perde occasione di valorizzare il proprio partner vuol dire che si ha un vero e proprio concetto non scontato di amore e stima. Nessuna gelosia morbosa, nessuna insicurezza. La persona che si ha davanti deve solo risplendere al massimo delle proprie possibilità.