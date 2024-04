Amazon punta forte sull’IA, ma quali potrebbero essere gli obiettivi in Borsa?

Amazon punta forte sull’IA, ma nel rispetto dell’ambiente si può riassumere così la strategia del colosso del mercato elettronico nella sfida in corso per il dominio nella nuova frontiera dell’intelligenza artificiale.

Amazon sta facendo enormi investimenti nell’infrastruttura dei data center, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione nel settore dell’intelligenza artificiale. Il gigante dell’e-commerce ha annunciato di voler investire quasi 150 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni per ampliare e costruire nuove strutture in varie regioni, come Virginia settentrionale, Oregon, Mississippi, Arabia Saudita e Malesia. Questi investimenti sono motivati ​​dall’esplosione prevista della domanda di servizi di intelligenza artificiale, con il mercato globale che dovrebbe raggiungere oltre 1,8 trilioni di dollari entro la fine del decennio.

Attualmente, Amazon Web Services (AWS) è il leader del settore del cloud computing, con quasi 1,5 milioni di aziende che utilizzano i suoi servizi. Tuttavia, per sostenere la crescente domanda, Amazon sta non solo espandendo le infrastrutture esistenti, ma anche aumentando la potenza di calcolo necessaria per gestire l’intelligenza artificiale. L’azienda sta sviluppando strumenti di intelligenza artificiale per competere con altri attori del settore, come OpenAI.

Tuttavia, l’espansione dei data center non è priva di sfide. Le server farm consumano molta energia e ci sono preoccupazioni riguardanti il loro impatto ambientale. In Oregon, ad esempio, l’energia utilizzata da AWS ha superato le quote consentite di energia idroelettrica, costringendo l’azienda ad acquistare energia prodotta dal gas naturale. Per affrontare queste sfide, Amazon sta cercando fonti di energia alternative e sta implementando soluzioni per ridurre il suo impatto ambientale.

Recentemente, Amazon ha ottenuto l’approvazione per costruire un data center accanto a un deposito di consegne in Texas, segnando un passo importante per superare le sfide energetiche. Questi investimenti testimoniano l’impegno di Amazon nel dominare il mercato dell’intelligenza artificiale e del cloud computing, pur affrontando le sfide ambientali legate alle server farm.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Amazon

Le quotazioni di Amazon si trovano su livelli molto importanti. Come si vede dal grafico, infatti, stanno cercando di aggiornare i massimi storici dopo avere rotto al rialzo l’importante resistenza in area 176,09 $. A questo punto il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 176,09 $ potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

