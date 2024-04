Come risparmiare soldi nel 2024? Ecco 5 trucchi che vi permettono di mettere da parte qualche euro per il futuro

Bisogna sempre trovare dei modi per far quadrare i conti e non è facile. A volte, bastano i consigli giusti per aprirci gli occhi davanti a situazioni economiche che avevamo trascurato. Ecco allora cosa potremmo fare per tentare di mettere via qualche euro, in vista delle vacanze.

Uno dei quesiti che più tormentano gli italiani è quello di come fare per far quadrare i conti. Non è semplice, perché siamo reduci da anni nei quali le abbiamo provate un po’ tutte per cercare di finire il mese non in rosso. Purtroppo, non è facile, come sappiamo, perché i prezzi aumentano e le entrate no.

Però, non si finisce mai di imparare, nel senso che si può sempre trovare qualche idea per provare a mettere via degli euro in più. Come risparmiare soldi nel 2024? Ecco 5 trucchi che potrebbero veramente aiutarci a non guardare più, al 31 di ogni mese, con il terrore di non farcela. Tante volte, quando compriamo online, esitiamo a prendere scarpe e vestiti perché temiamo che non possano andarci bene, una volta arrivati a casa.

Ecco i primi suggerimenti per risparmiare euro nel 2024. Li utilizzavi già?

Ebbene, il trucco è quello di andare in negozio, provare i capi e, una volta che si è sicuri delle misure, ordinarli online dove, di solito, si spende qualcosa meno. Quanti Gratta e Vinci compriamo in mese? Quante volte, ogni 30 giorni, giochiamo al Lotto e al SuperEnalotto? Facciamo una somma di quanto speso e di quanto guadagnato.

Di solito, il dare e avere è in rosso e, allora, evitare di giocare, ogni giorno, con queste lotterie potrebbe portarvi a risparmiare non pochi euro. Siete sicuri che tutti i canali tv a pagamento, ai quali siete abbonati, vi servano realmente?

Come risparmiare soldi nel 2024? Ecco 5 trucchi per guardare con meno paura al bilancio

Ovvero, quanti film avete guardato, in un mese, nella piattaforma streaming? Ecco, fate una somma e guardate cosa avreste speso noleggiandoli sempre stando a casa. Vi accorgerete che, molte volte, convenga di più non essere abbonati. È proprio necessario prendere un regalo a ridosso o è meglio cogliere l’occasione quando sono in saldo?

I compleanni, il Natale, gli anniversari sono in date prefissate. Perché aspettare all’ultimo rinunciando, magari, a prezzi migliori? Infine, andare a fare la spesa dopo pranzo aiuta a non riempire il carrello più di quello che abbiamo realmente bisogno.