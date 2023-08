Altro che luci: Barbara D’Urso incantevole al mare anche senza trucco

Senza luci e senza trucco, Barbara D’Urso è sempre incantevole: eccola così, completamente al naturale al mare.

E’ un periodo davvero particolare questo per Barbara D’Urso, che dopo più di un decennio da assoluta protagonista su Canale 5 si appresta a salutare definitivamente Mediaset a partire dal prossimo dicembre; la rete l’ha già sostituita alla guida di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, e non è chiaro se in questi ultimi mesi la conduttrice campana avrà o meno un progetto.

In ogni caso, le opportunità non mancano di certo a “Carmelita”, ritornata a recitare a teatro e, tra l’altro, subito corteggiata da altre reti televisive; secondo alcuni rumors, Discovery la vorrebbe portare nella propria squadra, che già vanta ad esempio un “big” del piccolo schermo come Fabio Fazio. Sulla rete Warner Bros., in costante crescita, non mancherebbe la possibilità di realizzare un programma fatto su misura per lei.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro televisivo, la D’Urso si gode momenti di assoluto relax, sfoggiando come sempre tutta la sua solarità e la sua bellezza; nel nuovo post, si mostra al mare insieme ad un amico completamente senza trucco. Altro che luci, al naturale la conduttrice è stupenda: eccola.

Barbara D’Urso al naturale al mare: senza trucco è stupenda

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha aggiornato i suoi fan sui recenti giorni di vacanza passati insieme agli amici; tra sole ,relax, salsedine e affetto, la conduttrice campana è davvero meravigliosa senza nessun tipo di make-up.

“Good vibes” scrive lei nella didascalia del post, mettendo in primo piano il viso completamente al naturale; alla bellezza di 66 anni, con tutta la sua bellezza e le sue curve da capogiro, la D’Urso è a tutti gli effetti un’icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo. In poco tempo, al post sono arrivati tantissimi like, mentre nei commenti i fan dimostrano il loro affetto alla conduttrice, ancor di più in questo particolare periodo.

“Sicuramente più bella senza trucco” scrive un fan nei commenti, mentre un’altra aggiunge: “Sei una meraviglia Barbara e le trentenni mute”, elogiando la bellezza veramente senza tempo della conduttrice. Con quale progetto avremo modo di rivederla in televisione? A prescindere dall’addio a Mediaset, è ampiamente probabile che la D’Urso possa tornare prestissimo sul grande schermo, facendo come al solito il pieno di ascolti.