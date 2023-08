Lavoro, questo è il giorno della settimana in cui si è meno produttivi: lo studio

Uno studio rivela qual è il giorno più produttivo della settimana sotto il profilo lavorativo e, viceversa, quello dove si rende molto meno

Vi siete mai trovati al lavoro senza alcuna voglia di lavorare? Immaginiamo proprio di sì. Capita a tutti, a volte con grande frequenza. Altre volte, invece, ci sentiamo molto motivati e pieni di energia. Non è una casualità influenzata dal nostro umore e dal nostro stato d’animo. Dipende piuttosto dal giorno della settimana in cui ci troviamo: uno studio rivela quello in cui siamo meno produttivi.

L’indagine che vi proponiamo oggi è sicuramente interessante da conoscere per tutti noi. Ma, sicuramente, i datori di lavoro leggeranno questo articolo con maggiore interesse, in modo tale da comprendere meglio le abitudini dei propri sottoposti ed eventualmente orientare meglio le strategie di lavoro.

La maggior parte degli studi sulla produttività dei lavoratori utilizza autovalutazioni dei dipendenti. Si tratta, evidentemente, di parametri che lasciano il tempo che trovano, la cui attendibilità è molto dubbia e, comunque, tutta da dimostrare. Molto più interessante, invece, che siano stati degli esperti a pronunciarsi, sulla base di dati oggettivi.

Un nuovo studio della Texas A&M School of Public Health ha esaminato il modo in cui i lavoratori utilizzano i loro computer per scoprire quali giorni della settimana sono più e meno produttivi. Lo studio ha utilizzato metriche sull’utilizzo del computer – cose come velocità di battitura, errori di battitura e attività del mouse – per ottenere dati oggettivi e non invasivi sui modelli di lavoro del computer.

Qual è il giorno in cui i lavoratori sono più pigri?

I ricercatori hanno esaminato l’uso del computer di 789 dipendenti di una grande azienda energetica per due anni. Hanno quindi confrontato l’uso del computer in diversi giorni della settimana e ore del giorno per cercare un filo conduttore della produttività in azienda.

Dall’analisi sarebbe emerso che il giorno (o, meglio, la parte di giorno) in cui si produce meno è il venerdì pomeriggio. I parametri presi in esame sono diminuiti sensibilmente nel pomeriggio del venerdì. Le persone hanno digitato più parole e hanno avuto più movimenti del mouse, clic del mouse e scorrimenti ogni giorno dal lunedì al giovedì. Con un crollo nel venerdì e, in particolare, il venerdì pomeriggio.

Insomma, per molti dipendenti, il week end inizia un po’ prima: il venerdì pomeriggio. Al contrario, invece, il giorno più produttivo della settimana sembra essere il lunedì, che è il preferito tra i lavoratori. Come detto, lo studio può aiutare ulteriormente i leader aziendali mentre identificano le strategie per ottimizzare le prestazioni lavorative e la sostenibilità sul posto di lavoro. Da tempo, infatti, si parla di accordi di lavoro flessibili come il lavoro ibrido o una settimana lavorativa di quattro giorni.