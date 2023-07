Guadagni sul web, ecco chi paga di più: le cifre precise

Vorreste iniziare a guadagnare sul web come gli influencer? Ecco chi è pronto ad offrire il maggior compenso.

Molte persone hanno cercato di guadagnare con i social network. Si tratta di un mercato destinato a crescere e che ha avuto una forte evoluzione negli ultimi anni. Nessuno avrebbe mai pensato di guadagnare con il web tanto tempo fa, ma i tempi sono cambiati ormai. Chi è in grado di offrire un contenuto originale può riuscire a guadagnare con i social network, però non è affatto facile riuscirci.

Bisogna innanzitutto conoscere le piattaforme e capire quali sono quelle che permettono di guadagnare di più. Avere consapevolezza dei contenuti che si vuole portare, inoltre, è un altro modo per poter guadagnare con i social network. In genere si penserebbe a TikTok o Instagram, che sono diventate le principali piattaforme di guadagno sul web. Ma vediamo insieme quali sono i social network più redditizi del momento.

Social network, quanto si può guadagnare sul web? Numeri da capogiro: ecco i dati

Al primo posto troviamo il sito rosso di Google, cioè YouTube. La piattaforma è in grado di offrire un ingente guadagno ai suoi influencer, che si attesta con un engagement del 2,5% per coloro che hanno almeno 1 milione di iscritti. I contenuti sponsorizzati vengono venduti ad un prezzo molto più alto rispetto a quelli di Facebook, social network che offre soltanto un engagement dello 0,7% diversamente dalle altre piattaforme.

In seconda posizione troviamo Instagram, dove un post può fruttare molto denaro a chi vanta oltre 5 milioni di follower. Si parla di un engagement dell’1,8% e che permette di guadagnare tra i 20.000 mila e i 75.000 mila euro in media. Subito dopo, quindi in terza posizione, troviamo TikTok. Attualmente è un social network in continua crescita e che si pensa raggiungerà molto velocemente i dati registrati su Instagram. Per ora può offrire un minimo di 18.000 mila e un massimo di 75.000 mila euro per clip. L’engagement varia a seconda del profilo.

Purtroppo a riscontrare i numeri peggiori è Facebook, proprio come abbiamo detto prima. Ha avuto un crollo registrato lo scorso anno del 35%. Tutti gli altri social network sembra che siano in continua crescita, e a dimostrarlo in primis è Instagram con un aumento dei guadagni dell’8,6%. A permettere la crescita sono alcuni settori come il Fashion & Beauty (15%), il Gaming (12,9%), il Travel & Lifestyle (12,5%) e lo Sport (12%). Queste categorie non erano molto gettonate sui social network, ma adesso stanno acquisendo molta popolarità rispetto a prima.