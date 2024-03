Il Buono Postale 3×4 di Poste Italiane può offrire un rendimento fisso e sicuro. Abbiamo simulato un investimento di 50.000 euro per scoprire quanto si guadagnerebbe a scadenza.

Il Buono Postale 3×4 di Poste Italiane è uno strumento di investimento sicuro e affidabile che offre un rendimento fisso e garantito. Ideale per chi desidera pianificare il proprio futuro finanziario, il Buono Postale 3×4 è una scelta popolare per gli investitori che cercano un’opzione a basso rischio con un rendimento garantito. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del Buono Postale 3×4 e simuleremo un investimento di 50.000 euro rivelando il potenziale guadagno.

Caratteristiche del Buono Postale 4×3

Il Buono Postale 3×4 è un prodotto di investimento distribuito dalle Poste Italiane, ma è emesso da Cassa depositi e prestiti, società controllata dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Quindi si può dire che questo Buono è garantito dallo Stato italiano. Offre un tasso di interesse garantito ma crescente. Ogni 3 anni, infatti, il tasso di investimento sale, di fatto premiando la durata dell’investimento. Più a lungo si detiene il Buono e maggiore è il guadagno. Qualcosa di simile avviene anche per i BTP Valore, che ha una cedola che si incrementa ogni 3 anni.

Il Buono Postale 3×4 prevede una durata massima di 12 anni, al termine del quale avviene il rimborso del capitale investito e degli interessi maturati. Ma un investitore può decidere anche di richiedere un rimborso anticipato. Non ha nessuna penale, ma riceverà solamente gli interessi maturati nel triennio precedente. Infatti, gli interessi maturano ogni 3 anni. Il disinvestimento prima della scadenza del triennio successivo, porta alla perdita degli interessi maturati dopo la scadenza del triennio precedente.

Abbiamo simulato un investimento di 50.000 euro: ecco quanto si guadagnerebbe

Abbiamo ipotizzato di investire una somma importante per verificare quanto si potrebbe guadagnare acquistando adesso un Buono postale 3×4. Supponiamo, quindi di investire oggi 50.000 euro nel Buono Postale 3×4 e scopriamo i rendimenti ogni triennio. Dopo i primi 3 anni i 50.000 euro maturerebbero 1.166 euro di interessi. Dopo 6 anni, gli interessi salirebbero a quasi 4.800 euro. Dopo 9 anni, l’incremento sarà ancora maggiore grazie alla magia dell’interesse composto, portando gli interessi a 8.535 euro.

Ma è nell’ultimo triennio che la crescita del guadagno si fa strepitosa. Alla fine dei 12 anni, Poste ci renderebbe i 50.000 euro e gli interessi pari a 15.088 euro. In termini complessivi l’investimento nel Buono postale 3×4 renderebbe circa il 30%. Quindi l’investimento dei risparmi in un Buono 3×4 incrementerebbe la somma di poco meno di un terzo. Un rendimento non male, anche se ci sono dei BTP che garantiscono il raddoppio del capitale, anche se in un tempo maggiore. Naturalmente chi avesse un orizzonte temporale più breve potrebbe sempre puntare sui un Buono postale 3×2.