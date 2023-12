Da Esselunga il concorso di Natale più ghiotto: in palio migliaia di iPhone | Come partecipare

Si prospetta un Natale molto ricco grazie all’iniziativa del concorso Esselunga, la famosa catena di supermercati.

Chi fa la spesa abitualmente da Esselunga saprà anche che, come tutte le realtà della grande distribuzione, c’è la possibilità di attivare la Fidelity Card, con cui si accede a sconti dedicati e vantaggi di vario tipo.

Chi invece non ha mai messo piede in questa catena di supermercati potrebbe avere voglia di provare l’esperienza, perché grazie a un concorso che si terrà per il mese di dicembre si ha la possibilità di vincere uno tra i migliaia di iPhone in palio.

Sono più di 10mila, infatti i cellulari della Apple che arriveranno nelle mani di altrettanti fortunati, ma non solo. In palio ci sono anche 60 mila buoni spesa da 50 euro, oltre che gift molto interessanti, composti da box contenenti prodotti di bellezza.

Come funziona il concorso Esselunga e come si fa a partecipare?

Esselunga promuove periodicamente sconti, offerte e operazioni a premi. Ma per questo Natale si è davvero superata.

Partecipare al concorso è facile, a patto che si possegga la Fidelity Card, che è attivabile comunque in qualsiasi momento presentandosi al supermercato. Questa è gratuita e, come detto prima, offre anche tanti vantaggi: coi punti accumulati si possono scalare 10 o più euro dalla spesa; inoltre alcuni prodotti sono in sconto solo per i possessori della Card.

Per quanto riguarda il concorso, ricordiamo che sarà attivo dal 7 al 24 dicembre. Ogni spesa all’Esselunga potrebbe essere quella che regala uno dei migliaia di iPhone in palio. Oltre agli acquisti nei supermercati valgono anche gli euro spesi nelle profumerie EB e nello store online. Bisogna acquistare prodotti, di qualsiasi tipo, per almeno 30 euro e presentare la Fidelity Card alla cassa.

Per ogni 30 euro e/o ogni 50 punti fragola in un unico scontrino verrà data una cartolina. Si tratta di biglietti simili a dei Gratta e Vinci, in cui ci sono dei riquadri da scoprire rimuovendo la parte coprente: se, tolta la vernice, appaiono 3 scritte identiche di uno dei prodotti in palio si vince il premio corrispondente.

Inoltre, sempre nel medesimo periodo, chi effettua una spesa nei negozi Esselunga, laESSE e nelle profumerie EB, dietro presentazione della Carta Fidaty alla cassa al momento del pagamento, ha diritto a concorrere alla vincita di beauty box EB, sempre se nello scontrino si sono raggiunti i 30 euro e/o 50 punti fragola. Non resta che tentare la fortuna!