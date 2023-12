Stefano De Martino, dopo la replica tv a Belen volta definitivamente pagina e si consola così – Video

Stefano De Martino sembra avere le idee chiare e non ha mancato di replicare a Belen Rodriguez, che lo ha accusato di averla tradita più volte.

Belen Rodriguez non ha usato giri di parole nel corso della sua intervista nello studio di “Domenica In”, dove ha voluto dire la sua per la prima volta sulla causa che ha portato all’ennesima separazione da Stefano De Martino. Non si tratta certamente del loro primo addio, motivo per cui c’è chi dubita che anche questa volta possa non essere definitivo, sebbene lei abbia usato toni categorici rispetto al passato.

La showgirl è arrivata addirittura a sostenere che il riavvicinamento che c’era stato tra loro ormai quasi due anni fa non sia avvenuto del tutto, anzi già un mese dopo lei avrebbe scoperto i primi tradimenti del conduttore. Belen avrebbe comunque provato a perdonare, arrivando anche a conoscere da vicino la depressione: non ricevere alcun aiuto da parte di Stefano le è apparso però gravissimo, al punto tale da decidere di troncare.

Stefano De Martino rompe il silenzio: la chiara risposta a Belen

Belen Rodriguez ha provato a sostenere che la causa del suo ennesimo addio con Stefano De Martino non siano stati i numerosi tradimenti scoperti, di cui lei avrebbe le prove. L’argentina, infatti, si è premunita di cercare le amanti dell’ex marito prendendo contatto con le dirette interessate (sarebbero almeno dodici), che avrebbero prontamente confermato.

L’idea che lei abbia passato diversi mesi depressa non ha convinto tuttavia gran parte del pubblico, visto che a inizio estate sembrava assolutamente serena in vacanza con il conduttore, mentre a suo dire pochi giorni dopo avrebbe iniziato una relazione con il suo attuale compagno, Elio Lorenzoni.

Inevitabilmente, non poteva che essere interessante conoscere il punto di vista sulla questione da parte del napoletano, che è sempre rimasto in silenzio in questi mesi. Certamente il quadro che di lui ha fatto l’ex moglie appare tutt’altro che positivo. Chiedere il suo pensiero alla prima occasione era quindi quasi obbligatorio. Ed è quello che è accaduto a distanza di poche ore dall’intervista a “Domenica In”, quando Stefano è comparso nello studio di “Che tempo che fa”.

Il conduttore non si è minimamente smentito e ha tenuto fede al suo modo di agire. “La mia non è una replica, solo una riflessione. – ha detto a Fabio Fazio – Quando una relazione finisce ci sono sempre due verità differenti, ognuno ha la propria. C’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia per due motivi ben precisi: io voglio a lei ancora molto bene, oltre al fatto che lei è la mamma di mio figlio, questa per me è la cosa fondamentale”.

Diplomazia o senso di colpa?

Il modo di agire di Stefano De Martino ha inevitabilmente fatto discutere i telespettatori e il popolo dei social. Alcuni, infatti, si sono schierati con l’argentina perché già in passato Belen Rodriguez aveva rivelato di essere stata tradita dal conduttore, proprio per questo ci si augurava che l’episodio non dovesse ripetersi. Entrare nel merito poteva essere quindi difficile per lui sapendo quanto accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Altri, invece, non hanno apprezzato la presa di posizione della conduttrice, arrivando a pensare che il suo possa essere un modo per uscirne pulita in un momento in cui non ha alcun programma Tv da condurre. Non manca inoltre chi ha dubbi sulla versione della showgirl, che ha parlato addirittura di un ricovero in clinica durato venti giorni per depressione, problema che non si può certamente risolvere in un periodo così limitato.

Osservando il suo profilo social negli ultimi mesi lei appare inoltre tutt’altro che sofferente, visto che da tempo ha al fianco un nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Anzi, i due sembrano fare davvero sul serio al punto tale da essere pronti a sposarsi non appena lei avrà il divorzio dal napoletano. Una situazione simile conferma, almeno indirettamente, la versione di Stefano De Martino. Ognuno resta della sua idea, trovare un punto di incontro ormai sembra davvero impossibile.