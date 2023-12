Fabri Fibra, tutta la verità sulla lite con Nesli: nessuno poteva immaginare cosa fosse successo tra i due

È drammatico il racconto di Fabri Fibra, che ha voluto spiegare a tutti la verità sul rapporto con suo fratello Nesli.

Se c’è un artista contemporaneo che è stato in grado di cambiare la scena rap in Italia quello è sicuramente Fabri Fibra. Nome d’arte di Fabrizio Tarducci, nato a Senigallia il 17 ottobre del 1976, che l’anno prossimo festeggerà trent’anni di attività nel campo discografico. Nonostante i suoi primi lavori risalgano al 1994, fu solo dieci anni più tardi che riuscì a farsi conoscere da tutti.

Prima il suo stile era molto diverso e anche un po’ più grezzo rispetto a quello di adesso, ma quando pubblicò l’album Mr. Simpatia tutto è cambiato nella sua vita. Non si può aver dimenticato il brano Applausi per Fibra, canzone che ha in qualche modo segnato i primi anni del 2000 da un punto di vista musicale. Peccato, però, che la vita del rapper non sia mai stata facile e il suo carattere, a tratti turbolento, lo ha portato ad avere più di qualche dissapore con gli affetti cari.

Persino con suo fratello minore, Francesco Tarducci, conosciuto dai più come Nesli. Entrambi hanno scritto pagine importante della scena rap nostrana ma non hanno mai deciso di dare vita ad una collaborazione. Tutta colpa di quella che è stata la loro infanzia, ad aver confessato la verità sul loro rapporto è stato proprio Fabri Fibra che ad un certo punto della sua carriera è voluto uscire allo scoperto.

Fabri Fibra, la confessione su Nesli: un colpo duro per i fan

Tutto è successo qualche tempo fa, quando il rapper ha deciso di confidarsi ai microfoni del Corriere della Sera. Lì Fabri Fibra ha parlato del suo rapporto con il fratello andato alla deriva a causa di loro madre. Pare infatti che la mamma dei due artisti fosse particolarmente incline alla violenza fisica e che la sua vittima preferita fosse il figlio maggiore. Molto diverso era invece il suo rapporto con Nesli, il più piccolo della famiglia.

Grandissimo rammarico per il rapper, che avrebbe voluto raccontare una storia diversa, ma invece non ha potuto far altro che lasciar emergere la verità. Ma cosa c’entra suo fratello con le violenze subite in giovane età? Fibra ha anche ammesso di soffrire del fatto che sua madre guardava Nesli con altri occhi, rispetto al diretto interessato era lui il preferito di casa.

Ruolo sicuramente di vantaggio per il futuro artista che, a detta di Fibra, avrebbe dovuto fare di più per aiutarlo in quel difficile momento. Invece ha preferito farsi in disparte e godere della sua posizione. Ancora oggi questo è uno dei più grandi rammarichi per il rapper che in carriera si è tolto le migliori soddisfazioni, ma che avrebbe volentieri barattato il successo per una vita normale e una famiglia amorevole.