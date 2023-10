Se anche gli ostaggi devono morire

L’attacco di stanotte dice qualcosa di completamente nuovo nella lotta conto i nemici. Gli ostaggi non bastano.

Non ci sono tregue, porti franchi. Israele sembra decisa a sovvertire quella che nei momenti peggiori di crisi sembra una priorità, la salvaguardia degli ostaggi. Li abbiamo visti portare via tra grida e lacrime, ci sono state veglie e tavole imbandite in attesa del loro ritorno. Le immagini di loro, quando erano liberi e spensierati o quasi, solo poche ore prima. Ragazzi, adulti e anziani: famiglie spezzate che vedono i loro congiunti trattati come bottino di guerra e merce di scambio, forse, se restano in vita.

Seppelliti i morti era sui vivi che è sembrato fermarsi lo sguardo. I vivi incerti, nel luogo e nel respiro. Perché lo sguardo che li cerca non riesce a fermarsi in un punto: le centinaia di persone portate via quella mattina potrebbero essere ovunque lì nei sotterranei. Certo non tutti nello stesso luogo. La loro presenza a Gaza era una buona ragione per attendere, se la ragione degli altri innocenti, per Israele non fosse stata abbastanza.

Impossibile fermarsi, ora

E tuttavia non è bastata. I palazzi rasi al suolo, le strade irriconoscibili ci parlano di una scelta radicale. Dare priorità all’ira, a costo di sacrificare la propria gente in ostaggio. Uccidere gli innocenti, a qualsiasi parte essi appartengano, pur colpire gli altri. E non importa se devi sacrificare cento persone per avere tra loro il corpo esamine di chi ha osato umiliarti sul tuo terreno. E’ una scelta estrema e gelida e che rivela il crocevia d’abisso dove siamo arrivati.

E’ lo stesso linguaggio di Hamas, quando Ismail Haniyeh dice “L’ho detto in passato e lo dico ancora abbiamo bisogno del sangue di donne, bambini e anziani per andare avanti”. Parole da incubo che mettono in conto la fine violenta di migliaia di persone a Gaza. Parole pronunciate da Hamas, non da Israele ma che quest’ultima sembra ripetere nel silenzio con gli attacchi incessanti e il sacrificio della propria gente, che da Gaza non può fuggire. Ecco, palestinesi ed ebrei sembrano in queste notte vittime dei loro leader, di fronte al mondo.