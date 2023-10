Friendzone addio: l’esperto di appuntamenti svela come non essere mai più visti “solo come amici”

Non avete successo con le donne? Allora state sbagliando qualcosa: ecco i consigli cardine per non finire nella friendzone delle vostre amate

Se non sapete cosa significa “essere friendzonati” allora siete proprio dei boomer… Sarà capitato a tutti, almeno una volta. E questo anche ben prima che entrasse nel gergo (finora giovanile) il verbo “friendzonare”. Ma oggi, con questi utili consigli, forse potrete iniziare davvero ad avere grande successo negli incontri sentimentali.

Ve lo ricordate il simpatico film con Will Smith, “Hitch – Lui sì che le capisce le donne”? Ecco, i consigli che avrete oggi sono ancor più infallibili rispetto a quelli di cui avrete sicuramente preso nota guardando la pellicola, ormai di alcuni anni fa. Anche se, va detto, che per alcuni uomini, le speranze sono davvero ridotte al lumicino, sicuramente con questi trucchetti qualcosa in più si potrà fare.

Ebbene sì, per alcuni a poco servono le app di appuntamenti. Alcuni sembrano destinati a rimanere soli e non è solo una questione di esteriorità. E neanche caratteriale, dato che spesso parliamo di ragazzi buoni e dai saldi principi. Oggi, però, possiamo aiutare gli uomini a sconfiggere la solitudine e l’insicurezza e a trovare una relazione fantastica. In diverse parti del mondo (negli Stati Uniti, soprattutto) esistono ormai figure professionali molto avviate che aiutano su queste tematiche.

Come evitare di essere “friendzonati”

Detto in termini più spiccioli, essere friendzonati significa essere rifiutati. Tutto ciò avviene quando l’altro o l’altra non intendono andare oltre un semplice rapporto di amicizia. Il terribile periodo della pandemia da Covid-19 ha acuito, un po’ ovunque, il senso di solitudine e di spaesamento. In tanti si sono rifugiati nelle app di incontri. La prima fu Tinder, ma ormai ve ne sono moltissime sul mercato. Eppure, i risultati non è che siano stati memorabili…

Gli uomini single tendono a cadere in uno dei due campi: o si chiudono in se stessi e si ritirano socialmente, soffrono in silenzio e incolpano se stessi. Oppure si arrabbiano e si scagliano contro le donne e la società, trasformandosi in misogini, dando alle donne la colpa dei loro insuccessi sentimentali.

Ma, allora, qual è il “codice” delle dinamiche uomo-donna? Non pensiate che sia niente di così complicato, ma, sicuramente, mettere in atto questi comportamenti e vivere i rapporti così, può essere davvero il Santo Graal delle relazioni. In primis, gli esperti consigliano di essere sé stessi. Non dimentichiamolo mai, le donne, più che altri, capiscono quando stiamo fingendo, quando ci stiamo costruendo addosso un personaggio. Questo accade, evidentemente, per una forte insicurezza e, allora, affrontiamo le nostre paure, magari senza disdegnare un supporto psicologico.

Questi, però, potrebbero essere considerati consigli un po’ troppo astratti. E, allora, entriamo nel pratico, nel concreto, nello specifico: usciamo da queste dannatissime app di appuntamenti e incontriamo donne nella vita reale. Esattamente, siamo ormai immersi nel web, nei social, nella tecnologia. Ma la vita è fuori e noi, invece, ci stiamo alienando.

Purtuttavia, non facciamoci prendere dalla smania e non esageriamo con gli appuntamenti. Non sono i grandi numeri che ci faranno persone felici, ma puntiamo, sempre e comunque, sulla qualità. Anche perché, è molto più utile non programmare nulla: gli incontri più interessanti si fanno sul lavoro, al bar, in palestra.