Diletta Leotta, la rivelazione lascia tutti senza parole: ecco cosa la rende felice

Diletta Leotta appare sorridente e felice, la conduttrice di DAZN si lascia andare a una rivelazione che lascia i fan senza parole

In questi anni, si è issata in cima alle preferenze del pubblico per classe, eleganza, fascino irresistibile. Diletta Leotta è uno dei volti più iconici della tv e dei social, una fama a 360 gradi per lei e non soltanto tra gli appassionati di calcio.

Prima sugli schermi di Sky Sport e poi da qualche anno come autentica regina di DAZN, la conduttrice catanese è entrata a pieno titolo nella liturgia dei fine settimana calcistici e in generale di tutti i più importanti appuntamenti del mondo pallonaro. Fino a spopolare in ogni dove, con uno status da celebrità assoluta certificato dalla sua presenza capillare sui social e in spot televisivi.

Bellezza conturbante ed esplosiva, quella della 32enne, che in questa stagione si sta riproponendo ad altissimi livelli. Si era fatta attendere un po’ dai tanti ammiratori, per ovvie ragioni. Rimasta a riposo per alcune settimane dopo la nascita della figlia Aria, è tornata in scena in maniera prorompente, raccogliendo manco a dirlo applausi a scena aperta al suo ritorno sui campi di Serie A. Grande festa per i quasi nove milioni di follower su Instagram e per tutto il pubblico televisivo. Diletta si è riproposta con grande entusiasmo ed è già tornata in splendida forma, e sta provando a conciliare i suoi impegni lavorativi con la maternità.

Diletta Leotta, grande ritorno con un sorriso contagioso e una bellezza più esplosiva che mai

Lo aveva detto, Diletta, che non avrebbe voluto rinunciare al suo lavoro, ciò che la rende felice. E lo conferma nel suo ultimo post, quello in cui annuncia il suo grande ritorno in radio.

Oltre che su DAZN, infatti, Diletta si è fatta apprezzare in questi anni anche come conduttrice radiofonica su Radio 105. Rieccola dunque di nuovo negli studi, sorridente, con sullo sfondo il collega di sempre, Daniele Battaglia, a darle il bentornato con altrettanto entusiasmo. Colpisce, come al solito, la sensualità incontenibile di Diletta, il cui look con un top aderentissimo e scollato non passa certo inosservato e fa strage di cuori, raccogliendo like e commenti estasiati da parte dei fan. Uno scatto sublime che scatena la passione degli ammiratori.