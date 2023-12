William e Kate, che sta succedendo davvero nella Famiglia Reale: aria di tempesta e Natale separato

Cosa sta succedendo realmente a William e Kate? A quanto pare, la Famiglia Reale rischia di passare un Natale per niente gioioso.

William e Kate stanno vivendo un momento davvero molto particolare, forse uno dei più difficili da quando si sono sposati. Davanti a tutto il mondo, si sono ritrovati ad ottenere un numero incredibile di consensi per via della ventata d’aria fresca che hanno portato nella loro famiglia.

Tuttavia, stanno affrontando una crisi dovuta al libro Endgame pubblicato proprio in queste settimane, dove ne escono davvero malissimo. Altro che principe e principessa delle favole: William è stato descritto come un uomo che si sente più a suo agio negli intrighi di corte, mentre Kate come una donna egoista e addirittura razzista.

Infatti, avrebbe fatto dei momenti orribili sul primogenito di Meghan Markle ancora prima che venisse al mondo. Insomma, delle accuse molto pesanti che hanno visto la coppia al centro di una vera e propria bufera mediatica.

William e Kate: scoppia la crisi in vista delle feste di Natale

William e Kate stanno facendo del loro meglio per riabilitare la propria immagine dopo l’uscita del libro scandaloso, ma è anche vero che non hanno alcuna intenzione di fare pace con Harry e Meghan, che al momento sono visti praticamente come i nemici, e non come membri della loro famiglia. Non dopo tutto quello che è successo.

Dunque sì, per loro sarà un Natale davvero particolare e c’è stato anche un momento in cui William ha “minacciato” suo padre di disertare la consueta cena natalizia di ogni anno, nel caso dovesse decidere di invitare Harry.

A palazzo reale, nel frattempo, tutti seguono le tradizioni rigide anche durante le festività. Il principe William e sua moglie Kate Middleton, saranno addirittura costretti a dividersi in occasione di Natale e a non trascorrere insieme gran parte della giornata, soprattutto durante il pranzo.

Insomma, la tradizione impone addirittura che durante la festa i due debbano rimanere in camere distinte e separate, e che potranno vedersi solo dalle ore 16, per l’ora del tè. Il principe e la principessa dovranno seguire la particolare usanza, ossia quella di mangiare separati. Almeno durante la vigilia di Natale avranno modo di cenare tutti insieme e scartare i regali.