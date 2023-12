Mauro Corona, avete mai visto la sua “tana”? Dove vive l’alpinista, casa piena di libri

Mauro Corona, celebre opinionista di Cartabianca, rivela sui social la sua casa. La sua “tana” è piena di dettagli sconvolgenti.

Mauro Corona, ospite fisso a Cartabianca e spesso protagonista delle satire di Fratelli di Crozza, cerca di mantenere un basso profilo sulla sua vita privata. Non si sa molto della sua quotidianità al di fuori dello studio televisivo. Quello che non ha mai nascosto però è la sua passione per le montagne e la letteratura. Tuttavia, pochi sono coloro che hanno avuto l’opportunità di varcare la soglia della sua dimora, conosciuta affettuosamente come “la tana”.

La casa di Mauro Corona è un luogo che riflette la personalità poliedrica dell’alpinista e scrittore, un connubio tra il selvaggio della natura e la profondità della cultura. Situata tra le valli delle Dolomiti, la sua dimora è un rifugio di tranquillità e ispirazione che ha mostrato lui stesso in un video su TikTok.

Dove vive Mauro Corona?

Precisamente Mauro vive ad Erto, in provincia di Pordenone, un piccolissimo paesino tra le montagne del Friuli Venezia Giulia sulle Dolomiti. Non ci meraviglia quindi che la sua dimora sia immersa nei boschi e montagne, e rappresenti un’ode alla bellezza della natura, un elemento centrale nella vita di Corona.

Ma ciò che colpisce appena si varca la soglia è la presenza di innumerevoli libri che popolano ogni angolo dell’abitazione. Le pareti intere sono dedicate a scaffali ricolmi di volumi, dalla letteratura classica alla poesia, dalle guide alpinistiche alle opere d’arte.

Chi è l’ospite fisso a Cartabianca

Mauro Corona, nato su un carretto a causa della professione ambulante dei suoi genitori, ha radici umili che hanno contribuito a plasmare la sua eclettica personalità. Fin da bambino, ha coltivato la sua passione per le escursioni grazie all’influenza positiva di suo padre e suo nonno. Nello sport si è distinto soprattutto per l’arrampicata e il bob.