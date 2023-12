Chi troppo vuole nulla stringe: lo sanno bene questi segni zodiacali che non si accontentano mai

I nati sotto questi segni zodiacali non si accontentano mai, ma sono sempre alla ricerca di qualcosa in più: sono veri e propri eterni insoddisfatti.

Le costellazioni possono dire davvero tanto di noi. Le stelle offrono una panoramica su quelli che sono alcuni tratti della personalità che contraddistinguono i 12 segni zodiacali, gli uni dagli altri. Per alcuni, in particolare, sembra impossibile godersi il momento: sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo che sia in grado di donare loro il brivido di cui hanno bisogno.

La sfrenata ricerca della soddisfazione personale li porta a non fermarsi mai sul momento e a pensare a quanto abbiano già ottenuto fino ad ora. Con lo sguardo rivolto sempre verso il futuro, finiscono col trascurare il presente. Stiamo parlando dei segni zodiacali che non si accontentano mai, ma al contrario chiedono ogni volta di più. Di quali amici dello zodiaco si tratta nello specifico? Ecco chi si posiziona in questa classifica.

Segni zodiacali eternamente insoddisfatti, sono sempre alla ricerca di qualcosa

Non riescono mai a gioire appieno del risultato raggiunto. Colpa del loro segno zodiacale, che li influenza e li porta a credere di dover ottenere sempre qualcosa in più per essere realmente felici. Eppure, così facendo, corrono il rischio di non conoscere mai il vero appagamento. Questi 3 segni zodiacali finiscono con l’essere sempre, eternamente, insoddisfatti.