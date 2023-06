Vite al limite, il paziente di 300Kg che fa piangere tutti: la storia più commovente

Un paziente di Vite al limite che pesava 300 kg è riuscito a far commuovere tutti gli spettatori con la sua vicenda.

In Vite al limite le persone tentano di cambiare la loro vita in modo risolutivo partecipando al programma di dimagrimento che va in onda in America su Tlc e in Italia su Realtime da ben 11 stagioni. Ma quale paziente che pesava 300 kg ha commosso i telespettatori e perché?

Vite al limite è uno show in cui i protagonisti sono persone affette da obesità grave che cercano di cambiare perché consapevoli che in quelle condizioni non possono più andare avanti e rischiano la salute, ma anche di guastare le relazioni con i loro famigliari e amici. Il percorso che devono affrontare non è per niente facile. Anni passati a seguire abitudini alimentari errate non sono facili da sradicare.

A questo poi bisogna aggiungere la cura della salute mentale, perché spesso si tratta di persone che hanno vissuto traumi e abusi che non sono mai stati affrontati in modo professionale. Ma cosa è accaduto al paziente da 300 kg? Ecco perché la sua vicenda ha colpito tutti in modo particolare.

Vite al limite: la sua infanzia è stata terribile, ma…

Michael Dominguez ha chiesto aiuto a Vite al limite quando pesava 288 kg. e purtroppo a causa del suo peso doveva essere assistito quasi in tutto da sua moglie Roni. Come altri pazienti anche il protagonista della decima puntata della quinta stagione aveva avuto traumi risalenti all’infanzia. Suo padre aveva violente esplosioni di rabbia e se la prendeva con lui. Per questo fin da bambino cercava conforto nel cibo abbuffandosi di cose poco salutari.

A 20 anni pesava già 200 kg. L’allora 32enne spronato dalla famiglia e dai figli aveva deciso di trasferirsi a Houston per rimettersi in forma. Il dottor Nowzaradan gli prescrisse una dieta ipocalorica con pochi carboidrati e molte proteine. Grazie alla sua determinazione l’uomo di Glendale, in Arizona, riuscì a ottenere il bypass gastrico e da lì la sua vita è migliorata. Infatti è riuscito ad arrivare a 174 kg.

Non ci sono aggiornamento recenti su Michael e Roni, ma in precedenza la moglie dell’ex paziente era tornata a lavorare in ufficio e appariva un po’ più magra. Entrambi sembravano aver superato le criticità sul loro rapporto mostrate durante l’episodio e apparivano molto più felici. Nel frattempo i due avevano dichiarato di essere diventati nonni. Oggi sono ancora insieme, una storia a lieto fine per la trasmissione di origine americana.