Julian Sands, trovato quel che resta del suo corpo su una montagna della California

L’attore britannico – Julian Sands – era scomparso lo scorso 13 gennaio. Dopo mesi di ricerche, le autorità hanno trovato dei resti umani.

In molti lo ricordano per la sua iconica interpretazione di George Emerson in Camera con vista, film diretto dal regista James Ivory, che gli consentì di affermarsi definitivamente nel mondo dello show business internazionale. Julian Sands, classe 1958, era scomparso lo scorso 13 gennaio nei pressi di Mount Baldy; l’artista britannico infatti, appassionato alpinista ed amante delle escursioni solitarie, aveva deciso di esplorare le montagne di Saint Gabriel, a nord-est di Los Angeles. Dopodiché, nessuno aveva più avuto sue notizie.

In seguito alla conferma della sua scomparsa, una squadra di 80 volontari si offrì di partecipare alle azioni di salvataggio, in modo da incrementare le ricerche nella zona della sparizione. Nonostante l’impiego delle autorità e dei mezzi di ricerca annessi – tra cui droni ed elicotteri – le tracce dell’attore risultavano fondamentalmente inaccessibili. Come se non bastasse, il clima gelido non ha di certo favorito le ricerche: nel corso dei mesi invernali infatti, la zona ha subìto gli effetti di diverse valanghe, associate poi ad un forte e frequente maltempo.

Il 24 giugno, dopo oltre cinque mesi di indagini disperate, la squadra di ricerca ha rinvenuto dei resti umani, proprio sul Mount Baldy, luogo dove si presume che l’attore abbia perso la vita. Tre giorni dopo i medici legali hanno confermato l’identità della vittima: il corpo, o meglio – quel che ne resta – appartiene a Julian Sands.

Julian Sands, le autorità confermano la morte: rivenuti i resti del corpo dell’attore

Dopo oltre cinque mesi di ricerche disperate, le autorità confermano la morte prematura dell’attore britannico. I medici legali hanno eseguito le opportune indagini sui resti umani rinvenuti sul Mount Baldy ed hanno dunque raggiunto la tragica conclusione. I fan dell’attore hanno espresso sui social le più sincere condoglianze, mentre i maggiori esponenti hollywoodiani si stringono alla famiglia dell’artista. Julian Sands era sposato da oltre trent’anni con l’autrice e drammaturga – Eugenia Citkowitz – con la quale aveva due figli: Imogen e Natalya.

Negli ultimi mesi la famiglia è rimasta intrappolata in un limbo, senza conoscere l’effettivo destino dell’attore scomparso. Nessun amico o conoscente ha rilasciato dichiarazioni in merito, proprio per concentrare tutte le attenzioni sull’effettiva azione di ricerca e salvataggio. Nelle ultime ore, in seguito alla conferma della morte di Sands, la famiglia ha rotto il silenzio, sottolineando di essere “profondamente grata alle squadre di ricerca e ai coordinatori che hanno lavorato senza sosta”.

Riguardo alle cause del decesso, i medici legali proseguono con le dovute indagini, in modo da portare definitivamente luce sulla vicenda. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, è possibile che le condizioni climatiche abbiano messo a dura prova le capacità dell’attore. Nonostante avesse accumulato un bagaglio di esperienza notevole, è probabile che la montagna abbia avuto la meglio su di lui. “Correva sempre rischi” – sono state le parole del fratello Nick – “E’ sempre stato così: selvaggio, estremo, avventuroso e mai incline ai limiti. Quando era in cima ad una montagna […] era il più felice di tutti”.