Viaggi in moto a dicembre, questi itinerari sono super emozionanti: falli tra Natale e Capodanno

Mica solo in estate, i viaggi in moto si possono fare anche a dicembre, basta scegliere gli itinerari giusti: ecco quali più emozionanti e suggestivi.

Perché fare sempre le solite cose durante le ferie natalizie? Chi cerca qualcosa di avventuroso e indimenticabile, lontano dalle classiche mete tradizionali che fanno tutti, può optare per un fantastico giro in moto. È sicuramente un modo alternativo e originale per trascorrere le festività da soli o in compagnia con un partner o con amici che amano le due ruote.

Numerosi sono gli itinerari che si possono scoprire durante l’ultimo mese dell’anno con la motocicletta. Questo è un modo singolare e inedito per viaggiare a dicembre, che regala una grandissima sensazione di libertà, rivoluzionando piani e organizzazioni canoniche. Tutto ciò che bisogna fare è accendere il motore della propria due ruote e scoprire alcuni dei posti più belli d’Italia, così da godersi le feste.

In particolare, ci sono 5 itinerari da fare tra Natale e Capodanno, perché regaleranno un’atmosfera incredibile a tutti coloro che sono in procinto di fare dei viaggi in moto a dicembre. Si tratta di percorsi che lasceranno senza parole per la bellezza autentica dei posti.

Viaggi in moto a dicembre: i 5 itinerari per respirare l’atmosfera natalizia

La scelta degli itinerari è davvero molto ampia per i viaggi in moto a dicembre, ma gli esperti suggeriscono 5 percorsi incredibili per chi vuole respirare l’atmosfera natalizia. Il primo sono i fantastici mercatini di Natale dell’Alto Adige, in tutta la regione, da Bolzano a Bressanone, sarà possibile scoprire le tradizioni locali, scoprire prodotti gastronomici tradizionali e respirare lo spirito natalizio in moto.

Un ottimo percorso è anche quello sulla Costiera Amalfitana, un ottimo posto per rilassarsi durante le vacanze invernali, perché poco affollato. Tra l’altro, le temperature miti permettono anche di evitare di vestirsi troppo pesanti, oltre al fatto che nei paraggi c’è Salerno, dove poter visitare le meravigliose Luci d’Artista, un evento attesissimo per tante persone.

Tra gli itinerari suggeriti ci sono anche le montagne della Sicilia. Non solo sarà possibile godere da vicino dell’Etna, il vulcano più alto d’Europa, ma si possono vedere anche i Monti Nebrodi, per chi opta per un giro nella costa a nord di Messina. Queste montagne offrono un fascino particolare e sono ottime per fare escursioni o sciare.

Chi ama le temperature miti può optare anche per il giro della Calabria, una regione bellissima dove ci sono luoghi in cui il Natale è sentito particolarmente. Ci sono numerose città da visitare: dalla costa dei Cedri a quella degli Dei, così come sarà possibile conoscere i sapori autentici della regione: dal famoso peperoncino alla buonissima nduja.

Per chi vuole lasciare l’Italia, può optare per un bel giro sulla Costa Azzurra, uno dei posti più belli in Europa, che offrono paesaggi fantastici. È un posto che si raggiunge dalla Liguria, visto che si trova nel sud della Francia ed è famosa per i paesaggi incredibili, i quali sono addobbati a festa durante le festività natalizie.