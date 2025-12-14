iOS 26.2, ufficiale il rilascio da Apple: corregge un mare di bug

È realtà iOS 26.2, con Apple che ha reso noto di avere disposto la fruizione pubblica della ultimissima versione del suo più recente firmware. Che cosa cambia.

Nelle scorse ore, Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 26.2. A beneficiarne sono tutti i modelli di iPhone dall’11 in poi, che sono anche quelli che supportano ufficialmente la ultima versione di iOS rilasciata a settembre scorso, proprio in concomitanza con l’arrivo sul mercato di iPhone 17. L’azienda di stanza a Cupertino ha fatto sapere, nel log di descrizione delle caratteristiche di iOS 26.2. Gli ingegneri della Mela morsicata si sono dati da fare per alcune settimane per potere realizzare quest’ultima versione.

Ed iOS 26.2 era davvero necessario, stando a quante criticità è riuscito a risolvere. Da parte della stessa Apple si parla di ben venti vulnerabilità fixate, due delle quali erano già note. E si sa che non riuscire a garantire il massimo possibile in termini di sicurezza non rappresenta certo il massimo in termini di pubblicità. Ora però i “melafonini” compatibili con iOS 26.2 sono al sicuro.

Cosa ha iOS 26.2?

I problemi scovati da Apple riguardavano in particolare WebKit, ovvero il motore di rendering integrato nel browser proprietario Safari. Ma Webkit si trova incluso anche in svariate altre app fruibili non solo su iPhone ma pure su iPadOS e MacOS. C’era il rischio di potere subire la manipolazione di contenuti web privati da parte di soggetti terzi malintenzionati e di giungere a dei guasti indotti della memoria.

C’erano anche state delle apposite segnalazioni di problemi giunti con le versioni precedenti a iOS 26. Tutto questo ha fatto si che Apple desse mandato al proprio personale tecnico per darsi da fare a tappare le falle. Con la nuova e più recente iterazione di iOS 26, si è giunti al punto da riuscire a migliorare la gestione della memora e di implementare i controlli di validazione necessari.

Ed ancora: sempre Apple ha scoperto nelle ultime settimane che sussisteva un problema importante legato alla consultazione dell’Apple Store. Problema per il quale c’erano le possibilità che potessero comparire accessi a dei token sensibili di pagamento. Altra situazione che pure avrebbe potuto condurre ad una corruzione di memoria.

Diverse minacce alla sicurezza prima di questo update

Ed ancora, è emersa la possibilità di potere prendere visione delle immagini archiviate nell’album Nascosti senza disporre di relativi permessi. E la eventualità che le password potessero essere rimosse durante un controllo remoto con FaceTime in uso. Tutte potenziali situazioni che avrebbero potuto rappresentare delle serie e concrete minacce per gli utenti.

Per chiunque non abbia ancora aggiornato il proprio dispositivo, se compatibile, il consiglio è quindi quello di scaricare il file di aggiornamento di iOS 26.2 e di aggiornarlo subito dopo. Per quella che è una operazione che richiede, nel complesso, pochi minuti.

C’è anche da dire che Apple ha ammesso di avere avuto grossi problemi con un modello di iPhone 17. Al punto che risulta ridotta la produzione di questa versione specifica.