Non regalare questi oggetti a Natale, portano sfortuna: semplice superstizione? Meglio non provarci

Veronica Elia

Pochi lo sanno, ma regalare questi oggetti a Natale secondo la tradizione porta sfortuna: meglio non rischiare!

Mancano pochi giorni a Natale e la corsa folle ai regali è partita ufficialmente. Mentre i più organizzati hanno già pensato a tutto, gli altri sono ancora in alto mare! Del resto, non è facile incastrare gli impegni quotidiani con i preparativi delle feste. E poi non sempre è semplice individuare il giusto dono per amici e parenti.

albero e regali di Natale
Non regalare questi oggetti a Natale, portano sfortuna: semplice superstizione? Meglio non provarci

Molti per non sbagliare vanno sul classico: un maglione, una sciarpa, un panettone, una bottiglia di vino o un cesto pieno di leccornie. Pochi però sanno che ci sono degli oggetti che non andrebbero mai regalati. Al di là di prodotti troppo personali o di cattivo gusto, ci sono degli oggetti che secondo la tradizione popolare porterebbero sfortuna.

Cosa non regalare a Natale: fai attenzione, questi oggetti portano sfortuna

Non è facile scegliere il giusto regalo di Natale per amici e parenti. È vero che ciò che conta è il pensiero, ma bisogna anche optare per un dono che sia di buon gusto e che rispecchi possibilmente i gusti del destinatario. Inoltre, se proprio non si vuole correre rischi, bisognerebbe anche fare attenzione a non regalare degli oggetti che, secondo la tradizione popolare, porterebbero sfortuna. Sai già di che cosa si tratta? Noi non siamo superstiziosi, ma è meglio non sfidare la sorte!

scambiarsi regali di Natale
Cosa non regalare a Natale: fai attenzione, questi oggetti portano sfortuna
  • Coltelli: si dice che, se regalati, possano portare dolore e litigi.
  • Forbici: secondo alcune credenze “taglierebbero i legami”. Perciò non andrebbero mai regalate. Se però non se ne può fare a meno, per scongiurare il rischio, bisogna farsi dare qualche centesimo da chi le sta per ricevere, come se fosse un acquisto.
  • Spille: potrebbero portare dolore. Dicono che per non correre pericoli bisognerebbe pungere il destinatario, in maniera delicata ovviamente, così da cancellare il tormento che il dono potrebbe arrecare.
  • Scarpe: è un regalo molto gettonato, soprattutto fra persone che hanno una certa confidenza. Però, simbolicamente, potrebbero aumentare le distanze tra le persone.
  • Perle: anche questo è un regalo comune, ma si dovrebbero donare in numero pari e farsi ripagare con una moneta come gesto scaramantico. Le perle sarebbero da evitare anche ai matrimoni perché porterebbero lacrime.
  • Portafogli: la tradizione dice che non andrebbe mai regalato un portafogli vuoto. Meglio metterci dentro una moneta di buon auspicio, così da allontanare qualsiasi superstizione.
  • Salvadanai: seguono la stessa regola dei portafogli. Meglio metterci dentro una cifra simbolica per portare fortuna a chi lo riceve.

Certo, per la maggior parte delle persone si tratta di semplici superstizioni, se però non vuoi correre rischi o, peggio ancora, farli correre ad una persona a te cara, è meglio evitare di regalare questi oggetti a Natale.

