Uomini e Donne, ricordate Clarissa Marchese? Ecco dove vive l’ex tronista

Ricordate Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne? Ecco dove vive oggi e cosa fa nella vita: è ancora molto amata e seguita sul web.

Uomini e Donne va in onda ormai da oltre 20 anni ed è capitato più volte che nel programma siano nate coppie che hanno conquistato il cuore del pubblico. Alcune si sono separate col passare del tempo, mentre altre sono tuttora molto unite, amate e seguite sui social. C’è stato chi ha trovato nel dating show la persona della propria vita e chi invece ha vissuto delle storie brevi ma intense.

Impossibile non menzionare coppie come Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, che grazie al programma hanno costruito una splendida famiglia con 3 bambini, riuscendo anche a superare un periodo di forte crisi. Anche Elga Enardu e Diego Daddi si sono incontrati a Uomini e Donne, pur non avendo cominciato lì la loro storia. Lui, infatti, corteggiava un’altra tronista, ma dopo la loro esperienza televisiva si sono innamorati e poi anche sposati.

Stesso discorso per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione o anche Beatrice Valli e Marco Fantini, che pure si sono innamorati nel dating show e hanno costruito delle meravigliose famiglie piene d’amore. E vi ricordate di Clarissa Marchese e Federico Gregucci? Anche il loro amore ha conquistato milioni di persone e oggi i due sono seguitissimi sui social. Sapete cosa fa attualmente l’ex tronista e dove vive?

Clarissa Marchese è stata tronista di Uomini e Donne nel 2016 e grazie al programma ha incontrato Federico Gregucci, di cui si è innamorata. Lui è stato la sua scelta e ad oggi continua ad essere il suo compagno di vita, nonché padre dei suoi due figli Arya e Christian. I due si sono anche sposati nel 2019 con una cerimonia davvero elegantissima e piena d’amore.

Insomma, Clarissa e Federico sono ancora oggi una splendida coppia e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Per un periodo si sono trasferiti negli Stati Uniti, precisamente a Miami per motivi lavorativi, ma dopo un po’ hanno avuto l’opportunità di tornare in Italia avvicinandosi ai loro cari, e non se la sono lasciata scappare.

Attualmente, infatti, vivono a Milano in una casa che hanno acquistato e che pian piano sta prendendo sempre più forma. Clarissa condivide spesso nuovi scatti del suo appartamento, che è molto elegante e curato nei minimi dettagli. Il salotto ha una parete attrezzata in marmo e un divano beige spazioso e morbido, e anche la camera da letto sembra decisamente chic.

Clarissa e Federico si dicono molto orgogliosi della loro dimora e sui social si mostrano sempre felici e uniti, insieme ai loro bambini. Vi piace la loro splendida famiglia?