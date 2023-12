Decisioni difficili? Prendile sempre a stomaco vuoto: la spiegazione scientifica

Se fatichi a prendere decisioni difficili dovresti sempre farlo a stomaco vuoto. La spiegazione è a dir poco innovativa: ecco cosa succede.

Non tutti siamo in grado di prendere decisioni difficili, ma fortunatamente esistono dei trucchi che ti permettono di fare sempre la scelta giusta. Infatti gli scienziati hanno spiegato che è meglio farlo a stomaco vuoto. I ricercatori hanno rivelato il motivo dietro tale affermazione: di seguito, tutti i dettagli.

Tutti coloro che devono prendere una decisione importante dovranno assolutamente stare alla larga dal frigorifero. Proprio la pancia, infatti, è l’unica a riuscire a suggerire la strada migliore, specie quando questa è vuota. A rivelare tutto ciò ci ha pensato uno studio dell’Università di Utrecht in Olanda, pubblicato su PLOS One. Seppure l’ipotesi può sembrare controintuitiva, i ricercatori sono riusciti a far valere la loro spiegazione.

Sembrerebbe che quando siamo affamati e pronti a deglutire qualsiasi tipo di alimento, agiamo d’istinto. In queste circostanze non ci viene dal pensare alla salute e quindi a consumare dell’insalata, ma solamente ad un cibo in grado di soddisfare la nostra fame. Eppure tale inquietudine sarebbe pronta a favorire il processo decisionale. I ricercatori di Utrecht hanno spiegato cosa accade al nostro corpo quando abbiamo fame.

Decisioni importanti, perché dovresti prenderle a stomaco vuoto: la spiegazione dei ricercatori

Prendere decisioni importanti a stomaco vuoto potrebbe essere la chiave per una scelta più saggia, secondo lo studio dell’Università olandese di Utrecht. Contrariamente all’intuizione comune, l’ipotesi suggerisce che la fame mantenga un alto stato di allerta individuale, guidandoci rapidamente verso le scelte più proficue ed evitando di cadere nella complicata spirale del ragionamento.

L’indagine ha coinvolto 81 studenti universitari, sottoposti a tre diversi compiti dopo una notte di digiuno. Alcuni hanno ricevuto cibo al mattino, mentre altri no. In due dei tre compiti, i partecipanti hanno preso parte al “Iowa Gambling Task”, un test psicologico basato sul gioco d’azzardo che esamina le dinamiche dei processi decisionali. Nel terzo compito, un questionario ha valutato la capacità di ritardare la gratificazione per ottenere ricompense maggiori nel tempo.

I risultati hanno mostrato che gli studenti affamati sono stati in grado di individuare più velocemente le opzioni di decisione più vantaggiose, dimostrando una maggiore capacità di prendere scelte sagge a lungo termine rispetto ai colleghi sazi. In particolare, nel “Iowa Gambling Task”, hanno evidenziato una rapida identificazione dei mazzi di carte “buoni”, che garantivano guadagni superiori.

Nonostante le dimostrazioni, gli esperti rivelano che questa teoria potrebbe non essere universale e che si potrebbero riscontrare eccezioni. In situazioni in cui bisogna rispettare una dieta o rinunciare ad una sigaretta, la fame potrebbe complicare le decisioni.

Alcuni studi suggeriscono che altri stati di eccitazione potrebbero influenzare il cervello in modo diverso, focalizzandosi su gratificazioni più immediate anziché sulle decisioni ottimali a lungo termine. In definitiva la fame potrebbe rappresentare un elemento chiave per alcune situazioni, ma la sua influenza potrebbe variare comunque a seconda del contesto.