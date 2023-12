Pensione doppia e con uscita più vicina: ecco come fare

Una sola pensione potrebbe, di questi tempi, non essere sufficiente dal punto di vista degli importi. Ecco come ottenerne due.

La pensione diventa sempre più una chimera per molti lavoratori stretti nella morsa del precariato; mentre per coloro che riescono a maturare i requisiti per il trattamento anticipato o per quello pieno, l’importo potrebbe essere di gran lunga inferiore rispetto alle proprie aspettative.

Ecco dunque che in molti cercano un modo per poter trascorrere la vecchiaia serenamente dal punto di vista economico, senza dover pensare a come arrivare alla fine del mese. Ma come fare se la pensione è di importo esiguo? Esiste una strada alternativa che consente di ottenerne due, insomma una pensione ‘doppia’. Scopriamo come bisogna fare per ritrovarsi con un introito mensile complessivamente più alto del dovuto.

Pensione troppo bassa? Come ottenere un trattamento pensionistico doppio con pochi accorgimenti

Come dicevamo, pur versando i contributi con regolarità, la pensione potrebbe risultare limitata dal punto di vista degli importi. E ritrovarsi ad oltre 70 anni con introiti inferiori o di poco superiori ai 1000 euro al mese potrebbe, specialmente nei periodi caratterizzati dall’inflazione elevata e dall’aumento dei costi a tutto campo, rappresentare un serio problema.

Ecco allora che sarebbe bene, sin dai primi anni di lavoro, iniziare a valutare la possibilità di puntare sulla previdenza integrativa, peraltro in netta crescita nel 2023 come evidenziato dalla relazione Fon.Te. Stiamo parlando dei cosiddetti fondi pensione, o previdenza complementare, il cui ruolo è anno dopo anno sempre più importante nell’ottica di una terza età da trascorrere in serenità andando in tal modo ad integrare la pensione pubblica.

La sua importanza nell’ambito del sistema pensionistico italiano è, senza ombra di dubbio, in aumento ed è per questo che la si sta valorizzando il più possibile offrendo ai contribuenti molteplici strade percorribili, allo scopo di garantire una futura pensione sempre più equa e sostenibile. Superando l’idea che sia semplicemente integrativa, ma pensandola come una previdenza interconnessa a quella obbligatoria e facendo in modo che sia maggiormente alla portata di tutti.

La conoscenza dei fondi pensione però è ancora molto limitata tra le nuove generazioni e spesso si approccia ad essi troppo avanti con gli anni per riuscire a costruire una pensione doppia soddisfacente. Muoversi con il dovuto anticipo potrebbe, invece, regalare grandi soddisfazioni in futuro grazie alla duplice rivalutazione che permetterà di ottenere una somma mensile decisamente superiore alle proprie aspettative.