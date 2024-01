Un posto al sole, l’annuncio dell’attrice amatissima fa piangere tutti

L’annuncio dell’amatissima attrice della soap opera napoletana Un posto al sole arriva in modo inaspettato e fa piangere tutti.

In questo 2024 saranno 28 anni che Un posto al sole va in onda tutte le sere su Rai Tre. Ormai la soap opera napoletana è vicina al traguardo dei 30 e, nonostante il tempo stia scorrendo anche per lei, continua ad avere lo stesso successo, se non moltiplicato, di quando ha esordito. Insomma, non è così semplice arrivare ad un simile livello e la serie ci è riuscita al 100%.

Un posto al sole racconta le vicende di diversi inquilini che vivono in un palazzo di Posillipo. Ognuno di loro ha una storia, con situazioni economiche differenti e personalità contrastanti, eppure i telespettatori sono affezionati davvero a tutti i protagonisti. Proprio per questa ragione è sempre brutto quando qualcuno decide di abbandonare la soap e di intraprendere nuove strade. Ed è proprio quello che, per un lungo periodo, è accaduto ad una attrice che ad oggi è di nuovo tra i personaggi più amati.

Un posto al sole, la protagonista della soap si confessa

Stiamo parlando di Marina Tagliaferri, che nella serie interpreta il ruolo di Giulia Poggi. Lei è stata una delle prime protagoniste della soap tanti anni fa, dal momento in cui ricopriva la parte della moglie di Renato Poggi, nonché madre di Niko e Angela, i quali all’epoca erano praticamente dei bambini. Ma soprattutto di una donna che si è sempre dedicata al bene degli altri e, che negli anni, ha avuto modo di fondare un’associazione che aiuta proprio le persone in difficoltà.

Quando il matrimonio tra Giulia e Renato è finito, l’attrice è partita allontanandosi dalla soap per davvero tanti anni, fino a quando ha preso la decisione di tornare. Da quel momento in poi, il suo personaggio ha ripreso ad essere il grande protagonista che al pubblico era parecchio mancato.

L’attrice ha avuto modo di crescere nella serie. Ed è proprio per questa ragione che, ora che è vicina ai 70 anni, ha preso un’importante decisione: pubblicherà un libro dal titolo Un posto al sole in scena, nel quale parlerà della sua esperienza sul set e di come questo lavoro certe volte possa essere realmente di aiuto per le persone.