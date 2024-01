Ancora straordinarie vincite: compra Gratta e Vinci da 5 euro e ne porta a casa 500 mila

Una vincita davvero enorme è quella che è riuscito a portare a casa un nostro connazionale con un Gratta e Vinci da 5 euro che gliene ha fruttati 500.000.

Molti sono coloro che tentano la fortuna attraverso l’acquisto di Gratta e Vinci. Infatti, c’è chi spera di riuscire a trovare la cifra che può cambiargli la vita o che almeno possa sollevarlo un po’ da un punto di vista economico.

Ed è per questo motivo che tutti i giorni sono milioni i Gratta e Vinci venduti, ossia biglietti della lotteria il cui valore minimo è di 1 euro che permettono di avere una chance per vincere uno dei numerosi premi messi a disposizione. Questo ciò che è accaduto ad un nostro connazionale il quale, acquistando un biglietto di soli 5 euro, è riuscito a portarne a casa mezzo milione. Vediamo insieme di scoprire altri dettagli sull’incredibile notizia.

Porta a casa 500.000 euro con un Gratta e Vinci da 5: l’incredibile vicenda

Questa volta la dea bendata ha baciato un giocatore della Tuscia. Infatti, non molto tempo fa abbiamo assistito ad una vincita a Montefiascone in cui, con un gratta e vinci da 10 euro, un cittadino è riuscito ad ottenerne 2 milioni.

Questa volta, invece, il tutto è accaduto nella tabaccheria di Francesca Felli, in via Venezia Giulia. Qui, con un gratta e vinci da 5 euro, sono stati portati a casa 500.000 euro. La vincita è avvenuta direttamente in tabaccheria in quanto colui che ha acquistato il biglietto l’ha grattato sul posto.

L’acquirente fortunato, che fin dall’inizio ha scelto di restare anonimo, avevo comprato una tombola da 5 euro. Il resto poi è stato fatto dalla fortuna che gli ha regalato mezzo milione. Questa volta, a differenza di quanto successo per il vincitore di Montefiascone, il giocatore si era reso conto di aver vinto. Tuttavia, era convinto di essersi aggiudicato 400 euro. Solamente dopo aver controllato insieme alla proprietaria della tabaccheria ha realizzato che la cifra era molto più elevata.

Dopo un momento di festeggiamento, il viterbese è andato subito a Roma per riscuotere il premio. Francesca Felli spiega che nella sua tabaccheria vengono ordinati diversi biglietti ogni settimana. In tale occasione sono riusciti a pescarne uno in cui era presente il premio di 500.000 euro, la cifra più alta che si è registrata a Viterbo per questo tipo di giocate.