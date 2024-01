Non uscire di casa in questi giorni dell’anno, l’avvertimento degli astrologi per tutti i segni zodiacali

Gli astrologi avvertono tutti i segni zodiacali: non uscite di casa in questi giorni dell’anno! Ecco di quali si tratta.

Secondo l’Oroscopo ci sono alcuni giorni in particolare che dovremmo segnare sul calendario perché saranno i più sfortunati del 2024. Ecco quando sarà meglio pensarci due volte prima di fare qualcosa.

Un nuovo anno è da poco cominciato e tutti quanti speriamo che i prossimi mesi possano portare con loro solamente notizie positive. A partire dalla sfera privata fino ad arrivare a quella lavorativa, d’altronde sono tanti gli ambiti in cui ognuno di noi vorrebbe potersi togliere qualche soddisfazione.

Purtroppo non disponiamo di una sfera o di una lampada magica grazie alla quale poter presagire il futuro e realizzare i nostri desideri. Possiamo, però, volgere un occhio di riguardo alle stelle, che ci permettono di capire se in un determinato periodo saremo baciati o meno dalla fortuna.

Le date da segnare sul calendario per ogni segno zodiacale: in quali giorni non uscire di casa

A tal proposito, ad esempio, interesserà sapere che secondo l’Oroscopo ci sono alcune date in particolare che ognuno di noi dovrebbe segnare sul calendario. Questo perché potrebbero essere i giorni più sfortunati nel corso del 2024. Entrando nei dettagli, le stelle invitano le persone dell’Ariete a non uscire di casa il 13 aprile. Il giorno più sfortunato per coloro che appartengono al segno del Toro sarà invece il 29 maggio, mentre per i Gemelli il 7 giugno.

Coloro nati sotto il segno zodiacale del Cancro farebbero meglio a non uscire di casa il 28 luglio, mentre per le persone del Leone la data da segnare in rosso è quella dell’11 agosto. Le persone nate sotto il segno zodiacale della Vergine dovranno pensarci due volte prima di uscire il prossimo 17 settembre, mentre per la Bilancia il giorno nefasto sarà il 30 ottobre.

Scorpione e Sagittario è meglio che restino a casa a non fare nulla rispettivamente il 10 novembre e il 13 dicembre. Per il Capricorno il giorno più iellato del 2024 è il 16 gennaio, mentre per il segno dell’Acquario è il 22 febbraio. Per finire i Pesci, considerato il segno più sognatore di tutti, è meglio che restino nel loro mondo di fantasia il prossimo 13 marzo.

Sono questi, quindi, secondo gli astrologi i giorni più sfortunati del 2024 per ogni segno zodiacale. Ovviamente non si deve dare per certo che accadrà qualcosa di poco piacevole. Semplicemente l’influsso di stelle e pianeti potrebbe essere meno positivo del solito e tenerne conto potrebbe aiutare a non incorrere in inutili rischi.