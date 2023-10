Tutti i miti da sfatare sullo stress: ecco come influenza davvero il nostro organismo

Lo stress può davvero stravolgere la vita di chi lo prova, ecco cosa succede al corpo, non solo alla mente

Essere in uno stato di stress può davvero essere una situazione delicata che può modificare la vita. Non si tratta di un solo disturbo, ma di una serie che insieme possono essere davvero controproducenti e favorire un calo delle energie.

Essere stressati significa avere un sovraccarico di emozioni che si traduce anche in vari disturbi. Le situazioni stressanti possono far insorgere insonnia, calo o aumento dell’appetito, problemi intestinali, dermatite da stress e non solo. Per questo è molto importante conoscere le cause che provocano stress.

Ecco quali sono gli ormoni dello stress e come funzionano

Al di là delle cause che possono scatenare lo stress, quindi avere pressioni a lavoro, nella relazione o altra tipologia, ci sono quelle da evidenziare a livello ormonale. Due sono assolutamente gli ormoni che vengono rilasciati dalle ghiandole surrenali.

Si tratta del cortisolo e dell’adrenalina. Il primo viene anche chiamato – non a caso – ormone dello stress. Esso, infatti, viene prodotto quando si hanno situazioni difficili o comunque si sottopone, ad esempio ad attività fisica. Questo ormone non deve essere prodotto in eccesso, ciò può accadere quando cronicamente si è esposti a stress. Il cortisolo può infatti indurre a obesità, alopecia, infezioni ricorrenti, osteoporosi, depressione e non solo.

Cortisolo e stress, fa davvero così male? Ma il cortisolo non deve essere visto come negativo, esso è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Il cortisolo ha la fondamentale funzione di mantenerci vigili. In situazioni normali è basso di notte, per consentirci di dormire, la mattina, invece, si alza.

Non bisogna mai pensare che solo il cortisolo possa far aumentare di peso, se si limita lo stress e soprattutto se in una situazione particolarmente difficile si tiene a bada l’alimentazione, non vi è possibilità che ci sia un eccessivo aumento del peso corporeo.

Lo stress può, infine, essere tenuto sotto controllo adottando uno stile di vita sano fatto di sport, regime alimentare sano e con esercizi che possano essere d’aiuto come quelli di respirazione. La migliore terapia, poi, contro lo stress è quella di ricercare le cause e superare i problemi attraverso uno specialista che possa agire nel modo migliore. Una terapia cognitivo comportamentale risulta efficace nella maggior parte dei casi, basta non aver paura di esporre i propri disagi e affrontare la situazione.