Date un’occhiata ai libri che avete in casa, perché potreste avere un tesoro tra le mani e non saperlo. Ecco quali sono i pezzi unici.

Buone notizie per tutti coloro che hanno conservato questi libri in casa, perché ad oggi valgono tantissimo e potrebbero permettervi di guadagnare un bel po’ di soldini. Ecco di quali si tratta.

I soldi non sono sinonimo di felicità, tuttavia non si può negare come aiutino a trovare una rapida soluzione a un bel po’ di problemi. Tutti, in fin dei conti, necessitiamo del denaro per avere in cambio dei beni o dei servizi di diverso genere. Proprio per questo motivo sono in tanti alla ricerca di una entrata extra, grazie a cui aumentare i soldi nel portafoglio.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che potreste avere un tesoro tra le mani senza neanche saperlo? Ebbene sì, potrebbe essere proprio così. Vi interesserà sapere che alcuni collezionisti sono alla ricerca delle prime edizioni di alcuni romanzi, tanto da essere disposti a pagare un bel po’ di soldi pur di entrarne in possesso. Ecco quali sono.

Questi libri valgono tantissimo, potresti avere un tesoro in casa e non saperlo: di quali si tratta

Buone notizie per tutte le persone che hanno in casa i seguenti libri. Si tratta, infatti, di volumi particolarmente apprezzati dai collezionisti, che potrebbero sborsare un bel po’ di soldi pur di entrarne in possesso. Tra questi si annoverano le prime edizioni dei libri della saga di Harry Potter. In particolare i collezionisti potrebbero sborsare un bel po’ di soldi per la prima edizione del libro “Harry Potter e la pietra filosofale” del 1997, che ha come editore Bloomsbury.

In circolazione vi sono solo 500 copie. Ma quanto valgono? Ebbene, secondo Abebooks ad oggi potrebbe valere dai quattro mila fino ad arrivare alle sette mila sterline. Tra i libri più ricercati, in lingua originale, si annovera la prima edizione di It, il romanzo di Stephen King. Ebbene, il prezzo originario di tale libro era pari a 22,95 dollari. Ad oggi, invece, il valore di questo volume oscilla tra i duecento fino ai trecento dollari.

Se invece avete la prima edizione in lingua italiana, dovete sapere che il relativo valore parte dagli 80 euro fino ad arrivare a 95 euro. Tra i libri più ricercati, poi si annoverano La famosa invasione degli orsi in Sicilia che è stato scritto da Dino Buzzati e può valere ben 187 euro. Ma non solo, anche La figlia di Jorio scritto da Gabriele D’Annunzio potrebbe permette di portare a casa un bel po’ di soldini.