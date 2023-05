Test, riesci a completare questa piramide matematica? Solo per pochi

Se hai una mente parecchio astuta, non puoi fare a meno di risolvere questo difficile test matematico: solo in pochi ci riescono.

Se i nostri nonni avevano l’abitudine di mantenere in allenamento la loro mente con gli amati cruciverba, oggigiorno si ha la possibilità di svolgere ugualmente un’attività del genere scrollando le diverse pagine web. In questi ultimi anni, Internet ha fatto dei veri e propri passi da gigante, permettendo ai suoi fruitori di rintracciare di tutto e di più. Tra i diversi siti che si trovano, però, quelli più amati e gettonati sono sicuramente quelli dedicati ai rompicapi matematici.

Sono diversi i test che si rintracciano sul web che hanno l’obiettivo di mettere alla prova l’utente e testare le proprie abilità intellettive, ma le sfide matematiche sono quelle più gettonate. Sarà perché si ha la possibilità di ritornare bambini o perché, ancora meglio, si verifica il proprio livello di freschezza mentale, fatto sta che quiz del genere conquistano tutti.

Sei riuscito a risolvere questo rompicapo matematico? Guarda con attenzione l’immagine riproposta in alto e, in solo 20 secondi, tenta di individuare il numero mancante. Se ci riesci (e non è affatto da tutti), significa che sei molto abile con i conti. In caso contrario, vuol dire che hai solo bisogno di allenamento.

Qual è il numero mancante di questa piramide matematica?

Individuare il numero mancante di questa sequenza aritmetica, è vero, non è affatto una cosa da niente. Come si può arrivare, quindi, alla soluzione? La risposta è semplicissima: bisogna concentrarsi e, quindi, non lasciarsi distrarre da niente e da nessuno, ma soprattutto occorre osservare con attenzione ciascun numero. Una volta fatto questo, si capisce chiaramente perché la soluzione alla sfida è 2349.

Ti stai chiedendo perché la soluzione è diversa da quella che ti sei immaginato? Evidentemente, c’è qualcosa del tuo ragionamento che non è andato per il verso giusto. Scopriamo insieme, a questo punto, tutti i passaggi da seguire per arrivare a indovinare la soluzione.

Si tratta di una semplice operazione matematica, che richiede l’addizione di coppie di numeri con l’aggiunta di 22.

192+222= 414+22= 436;

222+361= 583+22= 605;

361+254= 615+22= 637

Ultimate le operazioni della prima riga, si passa immediatamente alla seconda:

436+605= 1041+22= 1063;

605+637= 1242+22= 1264.

Finita questa, si procede con le ultime due operazioni della terza riga:

1063+1264= 2327+22= 2349.

Il quiz matematico è stato risolto, ma ci rendiamo conto che non fosse affatto una passeggiata. Se non sei riuscito a trovare la soluzione, non disperarti: magari, con un po’ di allenamento diventerai più abile.