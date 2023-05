Involtini di pollo al cacio e pepe invitanti e facilissimi da fare: la cena è pronta

Involtini di pollo con ripieno di cacio e pepe, due tradizioni si uniscono per creare una ricetta unica che delizierà i palati.

Unendo le bombette pugliesi con la cacio e pepe romana nascono degli involtini di pollo speciali che soddisferanno i commensali.

Stanchi delle solite ricette? Se avete voglia di una cena diversa e gustosa si devono provare questi involtini che nascono da un connubio particolare ma ben riuscito. Gli scettici dovranno ricredersi dopo aver unito due tradizioni e assaggiato una vera e propria bontà.

Facile da preparare, veloce e con cottura al forno. Cosa volete di meglio? La ricetta è adatta sia ai più esperti in cucina sia ai principianti che vogliono osare e stupire gli ospiti con un piatto che in pochi avranno già gustato. Preparate il taccuino e iniziare a segnare gli ingredienti da comprare per poi rimboccare le maniche e passare ai fornelli.

Involtini di pollo al cacio e pepe, ingredienti e procedimento per la super bontà

La ricetta prevede l’utilizzo del pollo, il costo è basso, la preparazione dura quindici minuti e la cottura dodici. Si potrà preparare la cena velocemente e ottenere grande soddisfazione.

Gli ingredienti da avere a portata di mano per due persone sono

quattro fettine di pollo sottili,

pepe nero,

uno spicchio di aglio (in alternativa si possono utilizzare foglioline di salvia),

del prezzemolo fresco,

pangrattato,

olio extravergine d’oliva,

pecorino grattugiato,

sale fino.

Passiamo ora al procedimento.

Stendere le fettine di pollo sottili su un piano da lavoro e condirle con il pepe nero macinato fresco, lo spicchio di aglio tritato finemente e il prezzemolo tritato.

Aggiungere il pecorino grattugiato (q.b.) e richiudere il pollo su sé stesso cospargendo, poi, la superficie con del pangrattato.

Poggiare le bombette su una teglia coperta da carta forno e versare un filo d’olio.

Infornare a 180° per circa dodici minuti.

Impiattare e guarnire gli involtini con pecorino grattugiato.

Contorno e vino per le bombette

Come contorno degli involtini di pollo cacio e pepe si può scegliere una semplice insalata (consigliata la rucola) oppure delle verdure passate in padella. In alternativa, se tra i commensali ci sono bambini si possono unire le patate al forno.

Per quanto riguarda il vino meglio osare con un rosso secco di media corposità. Un Chianti Classico, un Nobile di Montepulciano, un Merlot o un Pinot Nero permetteranno di assaporare il gusto del cacio e pepe senza coprirlo ma valorizzandolo. Volendo optare per un bianco occorrerà scegliere un vino dotato di una buona struttura tannica alcolica moderata per abbinarlo meglio al pollo.