Stella di Natale: ecco cosa significa regalarne una ad una persona cara, quello che non ti aspetti

La stella di Natale è uno dei regali più gettonati durante le feste, ma sapete perché si dona a una persona cara? Ecco il motivo.

Sta per arrivare il Natale e iniziano ad emergere tutti i regali più attesi dell’anno, soprattutto quelli per le persone più care. Il più gettonato in assoluto resta la stella di Natale, ma sapete perché si dona? Scopriamo il motivo in questi articolo.

La stella di Natale è senza dubbio uno dei simboli assoluti delle festività natalizie, ma dietro questo fiore si nasconde una storia: deve essere sempre regalato. È infatti uno dei doni più belli da fare, ma anche da ricevere, in quanto ha un significato profondo e decisamente particolare. Scopriamo insieme l’origine di questa usanza.

Il linguaggio dei fiori: perché si regala la stella di Natale per le festività?

Il vero nome della stella di Natale è Poinsettia, ma in ogni paese viene chiamata in modo diverso. Ad esempio in Messico è Flora de la Noche Buena ovvero il fiore della Notte Santa. Il comune denominatore è che rappresenta senza subbio le festività di natale. Nonostante il colore rosso e verde e il fatto che venga regalata proprio durante il periodo in questione, tale pianta, se curata nel modo adeguato, può essere un’amica per tutto l’anno.

Quelle di colore rosso sono, poi, le più gettonate. Soprattutto per le feste, ma in realtà di questa pianta ce ne sono anche altri colori. Nel linguaggio dei fiori, come riporta il sito Interflora, la stella di Natale indica umiltà, saggezza e amore verso il prossimo. È anche un augurio di rinnovamento e salute e perciò è un regalo perfetto da fare.

In pratica, il motivo per il quale la si regala ad amici e familiari è proprio per augurare loro un anno nuovo migliore e fatto di abbondanza, ma anche di rinascita. Insomma è una delle usanze più remote e spesso viene utilizzata come dono di ringraziamento.

Anche gli Azterchi nel XVI secolo la usavano come presente per indicare purezza. Si diceva inoltre che i guerrieri morti in battaglia sarebbero tornati per bere il nettare di questo fiore e arrivare ad essere eterni. Ovviamente si tratta di una leggenda, anche perché la linfa della stella di Natale è in realtà velenosa. Anche i Cristiani ne hanno rispettato il simbolo della purezza infatti anche i cattolici in questo periodo la regalano come augurio di un Natale felice e un anno nuovo più sereno.