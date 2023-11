Regina Elisabetta, il regalo incredibile che faceva allo staff: ora con Carlo cambia tutto

Questo sarà il secondo Natale senza la compianta Regina Elisabetta. Ecco una curiosità sul regalo che la sovrana faceva allo staff ogni anno.

La Regina Elisabetta ha scritto una pagina di storia con il suo regno durato ben 70 anni e 214 giorni, facendo sempre parlare di sé anche per le tradizioni legate al Natale e il regalo da fare allo staff di corte.

Insomma, Elisabetta II aveva stile e questo aspetto è innegabile. Anche in occasione del Natale riusciva a stupire famiglia reale e staff. L’anno scorso è stato il primo senza la regina e il figlio salito al trono, Carlo, ha manifestato rispetto verso le tradizioni reali. Pertanto, ha deciso di proseguire anche quest’anno l’onorata usanza ideata dalla consorte del principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, la regina Vittoria.

Come ogni Natale royal che si rispetti, lo scambio dei regali avviene a Sandringham, la residenza reale di campagna nella contea di Norfolk, dove si riunisce la famiglia. Il castello è addobbato da circa 6 abeti, il più suggestivo si troverebbe nella St. George’s Hall, lì dove si tengono nel giorno della Vigilia di Natale i canti a tema.

Cosa regalava la Regina Elisabetta al suo staff per Natale

La Regina Elisabetta donava al suo staff un buono da spendere negli shop londinesi, un voucher da utilizzare nei migliori negozi della capitale. Ogni anno, ci teneva a regalare a tutti un voucher che variava in somma in base all’anzianità di servizio a corte. Si trattava di un momento molto atteso anche dai fan, quello dello scambio dei biglietti di auguri tra i membri della famiglia reale. Messaggi, questi ultimi, condivisi spesso sui social.

Non solo, la Regina Elisabetta era solita anche donare allo staff ben tre porzioni di pudding, un dolce tipico della tradizione natalizia fatto di spezie, rum, frutta candita, mandorle e uova. Il dessert veniva accompagnato da un biglietto scritto a mano dalla stessa sovrana insieme al marito, il Principe Filippo.

Un’altra particolarità era la firma di chiusura. Per i collaboratori “Elisabeth R.”, per gli amici “Elisabeth” e per i parenti il confidenziale “Lilibeth”. Sì, perché il Christmas Pudding veniva donato anche a familiari e amici stretti dalla sovrana, sempre con biglietto augurale personalizzato e autografo.