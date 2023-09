Sessualità: i 3 cibi che ti distruggono e i 5 che ti aiutano | Non sbagliare

Si parla spesso di cibi afrodisiaci: ebbene, ci sono alimenti che, scientificamente favoriscono la sessualità. Attenzione, invece, ad altri cibi

Il nostro corpo è un sistema perfetto, in cui tutto è collegato e correlato. Non deve stupirci, dunque, che alcune attività vitali siano influenzate anche e soprattutto dal modo con cui ci alimentiamo. Prendiamo per esempio la sessualità: sapete che può essere aiutata o danneggiata da ciò che mangiamo? Ecco alcuni cibi che la favoriscono e quelli che, invece, ci fanno essere meno performanti.

La sessualità, nella vita di coppia, è qualcosa di molto importante, sebbene a volte si faccia un po’ di ipocrisia sul punto. Senza una vita sessuale e intima affiatata, una coppia non è coppia. Inizia a essere una coppia di amici, a volte anche di fratelli. Per cui, si tratta di un ambito che non solo non va trascurato, ma, anzi, va alimentato e incoraggiato.

E va detto che, per avere una vita sessuale di buon livello e appagante, bisogna star bene, tanto fisicamente, quanto emotivamente. E ci si può aiutare anche con l’alimentazione. Ecco, dunque, alcuni cibi che la favoriscono e altri che, invece, rischiano di danneggiarla.

I cibi che fanno bene e fanno male alla vita sessuale

Quindi, una dieta sana è associata al minor rischio di disfunzione erettile, nonché a quello di disfunzione sessuale femminile. Attenzione, non stiamo facendo il “banale” discorso sui cibi afrodisiaci, ma stiamo parlando di questioni scientifiche. E, allora, iniziamo parlandovi dei semi di lino: questo cibo è un potente antiossidante le cui proprietà aiutano a mantenere un buon flusso sanguigno verso gli organi sessuali.

Quindi, può favorire la capacità erettile degli uomini. Le ostriche, poi, aiutano ad aumentare e mantenere il desiderio sessuale, dato che sono ricche di zinco, un minerale chiave che aiuta il corpo a produrre il testosterone. Consigliamo poi i semi di zucca, che sono ricchi di ferro, quindi danno quella vigoria necessaria per una buona carica sessuale.

Ancora (e qui potremmo essere più sorpresi) manzo, pollo e maiale contengono carnitina, L-arginina e zinco, che trattano efficacemente la disfunzione erettile in alcuni uomini. Mele, frutti rossi, ciliegie, nonché cipolle e uva di colore scuro hanno al loro interno sostanze che favoriscono la circolazione e, quindi, contrastano anche patologie quali la prostatite.

Ma, come vi dicevamo, ci sono anche dei cibi da evitare, per non rischiare di fare cilecca. Innanzitutto l‘alcool o gli alimenti ricchi di sale e zucchero. Questi alimenti, infatti, possono influenzare assai negativamente le prestazioni sessuali. Infine, due alimenti molto comuni come pane e formaggio, che possono aumentare le infiammazioni. In una cena romantica, cerchiamo di evitarli.