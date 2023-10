Sembri più giovane e vivi più a lungo con questi semplici cambiamenti nelle tue abitudini quotidiane

Per vivere più a lungo e sembrare più giovani basta apportare piccoli cambiamenti alle proprie abitudini quotidiane.

Basta davvero poco per stare meglio, vivere più a lungo e sembrare anche più giovani. Niente stravolgimenti. Bastano solo piccoli cambiamenti quotidiani. Vediamo insieme cosa bisogna fare.

I cambiamenti fanno sempre paura, anche quando sappiamo che cambiare ci farebbe bene e migliorerebbe la qualità della nostra vita. Cambiare però è difficile in quanto comporta lasciare la propria “zona di comfort”, le nostre abitudini che, buone o cattive, sono comunque rassicuranti.

Eppure apportare piccoli cambiamenti alla nostra routine quotidiana può farci vivere più a lungo e più in salute. Non solo: è stato scientificamente dimostrato che alcuni piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini di ogni giorno possono farci sembrare anche più giovani. Dunque, perché non provare?

Piccoli cambiamenti che ti faranno vivere di più

Se i cambiamenti ti fanno paura, non temere: tutti abbiamo il timore di cambiare le nostre abitudini che si sono consolidate e rafforzate negli anni. Il segreto è uno: procedere per piccoli passi. Vediamo insieme 5 piccoli cambiamenti che possono farci sembrare più giovani e vivere di più.

Dormi di più

Dormire è importante quanto mangiare e bere. Durante il sonno il corpo e la mente si rigenerano. E anche la pelle. Dunque dormire deve diventare una delle nostre priorità: mai meno di 8 ore a notte. Il segreto è andare ogni sera a letto un po’ prima. Vedrai quanto ci guadagnerai in salute e in bellezza della pelle.

Fai sport

Stop alla sedentarietà! Fare attività fisica può contrastare tantissime patologie come obesità, colesterolo, ipertensione e diabete. Può prevenire, quindi, ictus e infarti. Inoltre avere un bel fisico in forma e scattante ti farà sembrare più giovane. Inizia facendo una camminata di 10-15 minuti ogni giorno. Poi aggiungi qualche esercizio a corpo libero come flessioni e squat. In un paio di settimane ti sentirai così bene che non potrai più farne a meno.

Usa l’olio extravergine d’oliva

Basta burro o strutto o condimenti vari. In Italia abbiamo un vero e proprio oro: l’olio extravergine di oliva. È il condimento più sano che esista grazie all’elevato contenuto di grassi buoni, vitamina E e sostanze antiossidanti. È stato dimostrato che consumarlo a crudo sugli alimenti fa bene alla salute del cuore. Inoltre aumenta l’assimilazione della vitamina A e della vitamina D: essenziali per la vista e per le ossa. La presenza di vitamina E rende la pelle più morbida ed elastica.

Mangia bacche

Le bacche tipo Goji o Acai sono una fonte preziosa di vitamine e sostanze antiossidanti. Queste contrastano l’azione corrosiva dei radicali liberi che danneggiano le nostre cellule. Mangiarle ogni giorno fa bene alla salute ma ne trae giovamento anche la bellezza della pelle.

Bevi vino rosso

Bevanda ricchissima di polifenoli: una volta a settimana concediti un bel calice di vino rosso. Ci guadagna la salute e anche il buon umore.