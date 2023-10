Rubati a Mediaset, Carlo Conti nella bufera: cosa sta succedendo in queste ore

Rubati a Mediaset, Carlo Conti nella bufera per la sua decisione che ha fatto molto discutere: cosa sta succedendo in queste ore

Carlo Conti ha deciso di dare una seconda possibilità ad alcuni volti della televisione, che Mediaset aveva deciso di tagliare fuori per sempre. Di cosa stiamo parlando? Come ben sappiamo, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di cambiare volto alla rete in seguito a numerose polemiche. Per questo motivo, ad oggi stiamo assistendo ad un cast tutto nuovo del Grande Fratello. Persone comuni che, pian piano, stanno conquistando il pubblico.

Il Grande Fratello, negli ultimi anni, non è affatto piaciuto a Pier Silvio Berlusconi: tra eliminazioni e squalifiche, non ha più intenzione di vedere determinati volti in tv.

Grande Fratello: il cast finisce a Tale e Quale Show

Se Pier Silvio ad oggi disdegna i concorrenti che ha visto passare per la casa più spiata d’Italia, la Rai non ci vede niente di così sconvolgente in alcune personalità, motivo per cui ha deciso di adottarle. Così negli ultimi anni, ma in modo particolare in questa ultima edizione, Carlo Conti ha deciso di accogliere a Tale e Quale Show numerosi ex concorrenti: praticamente, mezzo cast del programma, ha partecipato alla trasmissione negli ultimi anni.

C’è chi dice che Carlo Conti avrebbe dovuto rispettare e assecondare la scelta di Berlusconi.

Altri, invece, hanno approvato la sua scelta, perché sono tutti volti molto forti che stanno riscuotendo già un successo incredibile su Rai Uno. E poi, i fan di questi personaggi, sono davvero felici di vederli: alcuni davvero dopo molto tempo.

Dunque, i “figli cacciati di casa” da Mediaset, sono stati accolti dalla Rai dove hanno trovato la loro strada e soprattutto una seconda possibilità che sentivano di meritare. Adesso sta a loro dimostrare che meritano di continuare a fare questo lavoro.