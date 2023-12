Sei appassionato di cinema e pensi di sapere tutto? Mettiti alla prova con questo test e indovina il film nascosto

Pensi di saper riconoscere un film solo da pochi dettagli? Questo test metterà subito alla prova le tue abilità.

I test sono un modo tranquillo per trascorrere alcuni minuti dalla propria giornata e per mettere alla prova le proprie capacità, all’insegna del relax e del divertimento.

Se pensi di essere veramente bravo e di conoscere praticamente quasi tutti i film più famosi, questo allora è il test che fa al caso tuo e con cui potrai metterti alla prova: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine proposta qui sopra e riuscire a indovinare di quale pellicola si sta parlando semplicemente dai tre indizi disponibili.

Detto così potrebbe sembrare un test abbastanza semplice, ma la prova è complicata dal fatto che avrai un limite di tempo pari a 20 secondi. Per cui ti suggeriamo di impostare un timer in modo tale da non superare la durata e solo una volta in cui esso sarà suonato potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e vedere se sei stato in grado di indovinare il film nascosto.

Il test del film nascosto: e te sei riuscito a indovinare?

Conoscere tutte le pellicole che sono stati prodotte nel corso della storia è ovviamente impossibile, ma i veri appassionati non dovrebbero faticare troppo nel riuscire a indovinare il film presente in questo test. Nel caso però in cui non riuscissi a capire di quale titolo si stia parlando non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni per poter mettere alla prova le tue abilità. Ritornando al quiz vero e proprio, se i 20 secondi di tempo sono già trascorsi, di seguito troverai il risultato della prova.

Il film in questione è: Midnight in Paris. Si tratta di una pellicola uscita nel 2011, diretta e co-scritta da Woody Allen, in cui si parla del desiderio della fuga dal presente e dal rimpianto del passato, il tutto vissuto attraverso la storia del personaggio Gil che vive a Parigi con la fidanzata e i suoi futuri suoceri.

Per quanto riguarda gli indizi, possono essere ricollegati nei seguenti modi al film: l’orologio indica la prima parola del titolo, ossia mezzanotte, mentre il francobollo della Torre Eiffel rimanda a Parigi, e infine la tavolozza di colori è collegata alla palette cromatica che viene utilizzata in ogni epoca temporale in cui si ritrova il protagonista. E tu eri riuscito a indovinare oppure 20 secondi di tempo non sono stati abbastanza?