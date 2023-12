Oroscopo fino al 22 dicembre segno per segno: incontri unici per il Sagittario, malintesi per il Toro

Ecco l’oroscopo fra intrighi e malintesi per Toro e Sagittario, con le previsioni segno per segno fino al 22 dicembre: cosa aspettarsi?

Il conto alla rovescia che ci conduce verso la fine dell’anno è ormai iniziato ma nel frattempo cerchiamo di goderci appieno i giorni che restano prima che cali il sipario. Attenzione, però, allo zampino delle stelle che per alcuni amici dello zodiaco sembra creare qualche perturbazione. Cosa aspettarsi fino al 22 dicembre secondo l’oroscopo? Ebbene, Toro e Sagittario, siete sicuramente i maggiori indiziati in questo periodo: uno ha bisogno di creare un po’ d’ordine intorno a sé, l’altro allarga invece i propri orizzonti personali.

Partendo dal Toro, in questi giorni dovrete cercare di farvi le domande giuste e capire che cosa volete davvero. Ma soprattutto, sarà sul luogo di lavoro che sarete chiamati a rispondere perché qualche malinteso venuto a crearsi con un collega potrebbe aver creato delle avversità. Con un dialogo aperto tutto si può risolvere.

Per quanto riguarda i Sagittario, per voi il cielo brilla. Dicembre, fino al 20, vi vede protagonisti e questo vi darà la possibilità di emergere e farvi valere. Saranno proprio questi i giorni clou in cui potrete lasciarvi andare a nuovi incontri e conoscenze intriganti pronte a catturare la vostra inarrestabile curiosità. Le rivelazioni delle stelle però non finiscono qui. Emergono piccoli particolare e curiosità anche per gli altri 10 amici dello zodiaco. Ecco cosa ci dicono le previsioni astrali.

Oroscopo fino al 22 Dicembre: le anticipazioni prenatalizie segno per segno

Anche per gli altri 10 segni dello zodiaco ci sono succose anticipazioni da conoscere per volgere al termine questa settimana e iniziare la successiva col piede giusto e con un pizzico di coraggio per osare. Vediamo più nel dettaglio cosa ci dice l’oroscopo.

Ariete : sarà la sfera sentimentale a padroneggiare questa settimana. Col partner avrete una bella sintonia, quella giusta per iniziare a parlare di progetti importanti, che chissà potrebbero magari concretizzarsi nel nuovo anno.

: sarà la sfera sentimentale a padroneggiare questa settimana. Col partner avrete una bella sintonia, quella giusta per iniziare a parlare di progetti importanti, che chissà potrebbero magari concretizzarsi nel nuovo anno. Gemelli : le vostre doti comunicative si rivelano, come sempre, infallibili. Soprattutto sul fronte lavorativo, avrete la capacità di manifestare e comunicare con le parole giuste quello che pensate riuscendo a far pendere dalle vostre labbra chi avete di fronte. Sarà un periodo favorevole per osare e avanzare proposte importanti.

: le vostre doti comunicative si rivelano, come sempre, infallibili. Soprattutto sul fronte lavorativo, avrete la capacità di manifestare e comunicare con le parole giuste quello che pensate riuscendo a far pendere dalle vostre labbra chi avete di fronte. Sarà un periodo favorevole per osare e avanzare proposte importanti. Cancro : in questo periodo siete presi da numerosi impegni, tutti pronti a farvi brillare nel prossimo anno. State creando delle solide basi per garantirvi il successo, continuate su questa strada e non voltatevi indietro.

: in questo periodo siete presi da numerosi impegni, tutti pronti a farvi brillare nel prossimo anno. State creando delle solide basi per garantirvi il successo, continuate su questa strada e non voltatevi indietro. Leone : è giunto per voi il momento di ricaricare le pile. Cari Leone, non potete pretendere di andare sempre al massimo, soprattutto se ultimamente i vostri piani fanno acqua da tutte le parti. Ripartite da zero, magari prendendovi un po’ più cura di voi stessi.

: è giunto per voi il momento di ricaricare le pile. Cari Leone, non potete pretendere di andare sempre al massimo, soprattutto se ultimamente i vostri piani fanno acqua da tutte le parti. Ripartite da zero, magari prendendovi un po’ più cura di voi stessi. Vergine: la parola d’ordine sarà relax. Non volete ammetterlo ma avvertite la stanchezza e questo vi fa apparire fiacchi e deconcentrati. Cosa che non potete affatto permettervi se volete dare sempre il massimo. Il consiglio delle stelle è dunque quello di porsi un freno adesso per ripartire più forti a inizio anno. Godetevi le feste, agli impegni ci penserete fra qualche settimana.

Problemi di cuore in vista per la Bilancia ma non solo: attenzione