Sanremo 1995 revival, Amadeus pesca dagli anni Novanta: grande ritorno per tre cantanti

Il conto alla rovescia è già partito per il Festival di Sanremo. Amadeus intanto ha svelato le prime sorprese circa l’edizione di febbraio 2024.

Dicembre è finalmente cominciato e con esso è partito anche il conto alla rovescia. Non per quanto riguarda le festività natalizie o il capodanno, ma piuttosto per la nuova edizione del Festival di Sanremo. A condurre ci sarà ancora una volta Amadeus, showman che più di tutti ha saputo rivoluzionare la kermesse dedicata alla canzone italiana.

Per anni il Festival è stato visto come un qualcosa di istituzionale, dedicato principalmente al pubblico di una certa età. Invece, grazie proprio ad Amadeus, questa barriera sembra essersi nettamente abbassata. Merito soprattutto della scelta del conduttore di invitare, alle volte prendendosi anche qualche critica, concorrenti in grado di soddisfare qualsiasi fascia d’età.

Tuttavia, per quanto riguarda l’edizione del 2024, in onda a partire dal 6 febbraio, il conduttore ha già pensato di andare a pescare dal passato. Il prossimo Festival di Sanremo farà molto 1995 visti i personaggi che accompagneranno Amadeus in questo viaggio lungo ben cinque serate. Secondo diverse indiscrezioni, dovrebbe essere l’ultima partecipazione per il presentatore che sembra intenzionato a salutare il pubblico in grande stile.

Sanremo 2024, Amadeus strizza l’occhio al passato: importanti novità per il Festival

Ad oggi si tratta solo di voci e di reale, attualmente, non c’è nulla. Ciononostante nei corridoi della Rai si è già tornati a parlare del possibile inserimento di Carlo Conti come nuovo conduttore. Ma prima di allora, c’è l’edizione numero 74 tutta da seguire, soprattutto per via dei nomi già scelti da Amadeus. Un tuffo nel passato per lui che ha deciso di farsi affiancare da alcuni storici volti, il primo sarà come sempre quello dell’amico e collega Rosario Fiorello.

Ma il mattatore della televisione italiana non sarà l’unico a dare questo tocco un po’ vintage. Oltre a lui ci saranno due quote rosa: nuove vesti da conduttrici per la cantante Giorgia e per la danzatrice Lorella Cuccarini. Tutti volti che nel 1995 hanno cantato e che a quasi vent’anni di distanza da quella volta sono pronti a ritrovarsi sul palco.

Non come concorrenti, ma questa volta da presentatrici, chissà quanto spazio ci sarà per gli aneddoti del passato. All’epoca, ad aggiudicarsi il primo posto fu proprio Giorgia che vinse, e convinse, grazie all’iconico brano “Come saprei“. Quinto posto per Fiorello con “Finalmente tu” e decima posizione per la Cuccarini che si è invece presentata con “Un altro amore no“.