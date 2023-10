Se usi molto il mouse fai subito questo test con le mani: il risultato è sorprendente

Usi costantemente il mouse per lavoro? Fai immediatamente questo test con le mani, ti basteranno 60 secondi: risultato sorprendente.

In questi anni sono aumentati a dismisura i lavori da scrivania, quelli che è possibile svolgere semplicemente stando seduti avanti al pc. Si può pensare che si tratti di lavori che non gravano eccessivamente sulla salute fisica, visto che non comportano grossi sforzi, invece è esattamente il contrario.

Uno dei problemi più frequenti per chi lavora al PC è la mancanza di mobilità nel corso della giornata. Il rimanere sempre fermo in una posizione per 8 e più ore comporta un minore utilizzo di calorie ed energie, il che può portare ad un rallentamento del metabolismo e ad un aumento del peso.

Non solo, il rimanere sempre seduti ha possibili conseguenze anche sulla schiena e sul collo: qualora si tenga una posizione errata a lungo infatti si può soffrire di scoliosi, dolori lombari e cervicali. A rischio sono le gambe, visto che una posizione scorretta di queste può causare trombosi agli arti inferiori.

Tra i problemi più frequenti ci sono anche quelli alla vista. Stare tutto il giorno davanti ad uno schermo può causare la perdita di gradi e dunque un peggioramento delle capacità visive, ma anche secchezza oculare e un appannamento degli occhi. Un fastidio che, se prolungato nel tempo, può generare emicrania, vertigini e nausea.

Usi sempre il mouse? Fai questo test per scoprire cosa comporta

C’è infine da considerare il sovrautilizzo delle mani e delle dita qualora si scriva molto o si utilizzi costantemente il mouse. Il problema più ricorrente è quello delle tendiniti agli avambracci, ma questa infiammazione può sfociare anche in un problema decisamente più serio conosciuto come: sindrome del tunnel carpale.

Qualora lavoriate tutto il giorno con il PC, può essere utile effettuare un test consigliato da due medici sulla pagina Facebook ‘Heimi – Salute e prevenzione‘. I due invitano ad effettuare un test per 60 secondi che consiste nel giungere le mani tramite i dorsi, come se si effettuasse una preghiera al contrario.

In questo modo i tendini delle braccia saranno messi in tensione e si potrà capire subito se si soffre di tendiniti o di tunnel carpale infiammato. Qualora abbiate questa infiammazione infatti, vi si intorpidiranno tre o quattro dita, ma potreste sentire anche bruciore o la sensazione che la parte sia colpita da spilli. In questo caso l’unica cosa da fare è rivolgersi ad un medico per limitare i danni e prevenire gli effetti maggiormente fastidiosi della sindrome da tunnel carpale.